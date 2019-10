Cagliari-Bologna 3-2 | le pagelle di CalcioWeb | Joao Pedro-Simeone coppia perfetta FOTO

Pagelle e Highlights 10^ giornata : Napoli-Atalanta 2-2 - Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1 - decide Ronaldo dal dischetto. Cagliari- Bologna 3-2 - doppio Joao Pedro. Lazio-Torino 4-0 e Udinese-Roma 0-4 : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Napoli-Atalanta 2-2, Ilicic risponde a Milik nel finale. Juve-Genoa 2-1, ...

Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna : fuori Palacio e Poli : Formazioni ufficiali Cagliari-Bologna – Seppur potesse sembrarlo, a guardare la classifica, ad oggi, in realtà non lo è. Tutto pronto alla sfida tra sardi ed emiliani, con i padroni di casa che stanno vivendo un momento magico e buttano un occhio alla zona Europa. Fortino Sardegna Arena (a parte le prime due) e solidità difensiva, questi gli ingredienti dei ragazzi di Maran che cercano conferme. Dall’altra parte, però, ci sono ...

Cagliari-Bologna streaming - dove guardare la diretta della partita su Sky : Cagliari-Bologna streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Cagliari-Bologna, l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky. Per quanto riguarda invece lo streaming, Sky mette come sempre a ...

Cagliari-Bologna - Maran incorona Mihajlovic : “per ciò che ha dimostrato merita la Panchina d’Oro” : L’allenatore del Cagliari ha parlato benissimo del collega serbo, augurandogli addirittura di vincere la Panchina d’Oro Cagliari e Bologna si affronteranno domani alla Sardegna Arena nel decimo turno del campionato di Serie A, in Panchina però non ci sarà Sinisa Mihajlovic, che ha già iniziato il terzo ciclo di chemioterapia per debellare la leucemia diagnosticatagli in estate. LaPresse/Tano Pecoraro Sul coraggio e sulla ...

Probabili formazioni Cagliari-Bologna : Nainggolan e Palacio ‘sacrificati’? : Probabili formazioni Cagliari-Bologna – Cagliari sogna l’Europa. I ragazzi di Maran volano e non vogliono di certo fermarsi domani sera contro il Bologna. Miglior difesa (insieme a Juve e Verona) della Serie A per la squadra sarda, che contro i ragazzi di Mihajlovic non vuole perdere terreno dalle posizioni che contano. Le scelte. Maran potrebbe far rifiatare qualcuno specie a centrocampo. In dubbio Nainggolan, in rialzo le ...

Cagliari-Bologna - probabili formazioni : in attacco sfida argentina fra Simeone e Palacio : Mercoledì sera si disputerà gran parte del turno infrasettimanale del campionato di Serie A. Il Cagliari ospiterà il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che ha finora messo in mostra un bel gioco. I rossoblù isolani stanno disputando un ottimo campionato, con prestazioni di rilievo ed una posizione di classifica che ha stupito tutti gli addetti ai lavori. I sardi avranno diverse assenze, così come gli emiliani. Questo match potrebbe segnare la svolta, ...

Calciomercato - la Juve tenta il colpaccio (con contropartita) : Bologna - Cagliari - Genoa e Samp si muovono per l’attacco : La pausa per le Nazionali è servita alle squadre del campionato di Serie A per ricaricare le batterie ma non solo, le dirigenze si sono infatti mosse nelle ultime ore sul Calciomercato con l’obiettivo di anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni, diverse novità provenienti dal massimo campionato italiano e dall’estero. JuveNTUS – La Juventus non molla il centrocampista del Tottenham Eriksen, pronto ...

