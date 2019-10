Animali | WWF | “Tigri bloccate in Polonia finalmente in viaggio verso struttura idonea”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Grazie all’intervento del governo polacco e alla veloce attivazione degli uffici WWF ine in Italia, le 9 tigri sopravvissute all’estenuantetra Italia ee al successivo stallo alla frontiera trae Bielorussia, sonoinunapolacca idonea ad accoglierle. La nostra preoccupazione a questo punto è che veterinari e personale dellaindividuata per ospitarle facciano tutto il possibile per garantire un loro veloce recupero: le 216 ore (9 giorni) trascorse all’interno di un camion, con il necessario a stento per sopravvivere, non solo hanno condotto alla morte una delle tigri, ma hanno messo a serissimo rischio la salute e la sopravvivenza di tutte le altre. In particolare siamo molto preoccupati per una seconda tigre che sembra possa non farcela e aspettiamo che arrivino presto notizie rinfrancanti. Auspichiamo anche ...

zazoomnews : Animali WWF: “Gravissimo episodio di bracconaggio in Calabria” - #Animali #“Gravissimo #episodio - zazoomblog : Animali WWF: “Gravissimo episodio di bracconaggio in Calabria” - #Animali #“Gravissimo #episodio - zazoomnews : Animali il WWF: “10 tigri bloccate in condizioni critiche in Polonia” - #Animali #tigri #bloccate #condizioni -