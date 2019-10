Ancora DASPO e multe per le violazioni allo Stadio San Paolo

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) La Questura di Napoli ha diramato un comunicato con il quale annuncia provvedimenti sia amministrativi che dima non solo, nel mirino anche chi scavalca da un settore all’altro e chi occupa impropriamente le vie di fuga. Il comunicato “Il Questore di Napoli ha adottato provvedimenti di divieto di accedere alle manifestazioni sportive () per periodi da uno a due anni nei confronti di quattro persone in ordine a condotte di “scavalcamento” dal settore inferiore della curva B a quello superiore in occasione dell’incontro #Napoli-Brescia dello scorso 29 settembre, nonché nei confronti di una quinta in quanto condannata per rapina. Con riferimento all’incontro Napoli-Verona dello scorso 19 ottobre, sono state denunciate cinque persone per il reato di cui all’art.6bis L.401/89 perché responsabili di scavalcamento tra diversi settori della curva A, con ...

