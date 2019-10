Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Sembra che al Psg Maurosi sia integrato benissimo. Nelle ultime sette partite ha segnato sette gol. Ha stupito, soprattutto ha catturato i, per i quali è diventato un intoccabile. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che aggiunge che, adesso, per Tuchel sarà il momento delle scelte difficili. Chi lasciare fuori da un reparto così ricco di star come quello offensivo del Psg? Qualcuno dovrà per forza accomodarsi in panchina. Chi sicuramente non ci sta è Kylian Mbappé. Tuchel lo ha tenuto fuori contro il Bruges in Champions, la settimana scorsa, spiegando che voleva preservarlo da altri infortuni. La scelta, tecnica, ha però innervosito il francese, che quando poi è entrato in campo si è scatenato con una tripletta. Tanto per far capire al tecnico che è indispensabile. L’allenatore, scrive la rosea, difficilmente potrà fare a meno di lui o di Di Maria, che da ...

napolista : A #Parigi tutti pazzi per #Icardi . I tifosi iniziano a preferirlo a #Cavani e #Neymar - ilNapolista - sonietta881 : @markorusso69 @romanino48 La Francia e’ da tempo una nazione allo sbando anche se tutti tacciono ipocritamente . Le… - IpocritaUtopia : @GarauPina @lorenzofares Che ancora ci dimostra come sia complicato restare ad altissimi livelli sempre. Cecchinato… -