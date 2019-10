7 rime di ' Persona' | il nuovo album di Marracash

Liste d'attesa - prime misure per prestazioni aggiuntive - assunzioni e nuovo personale : L'Aquila - prestazioni aggiuntive, assunzioni di nuovo personale e acquisto di attrezzature tecnologiche: le quattro Asl hanno avviato con atti concreti il percorso di abbattimento delle Liste d'attesa, sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso maggio. Il punto sullo stato di avanzamento dei rispettivi piani operativi è stato fatto nel corso di una riunione, convocata ...

Liste d'attesa - prime misure per prestazioni aggiuntive - assunzioni e nuovo personale : L'Aquila - prestazioni aggiuntive, assunzioni di nuovo personale e acquisto di attrezzature tecnologiche: le quattro Asl hanno avviato con atti concreti il percorso di abbattimento delle Liste d'attesa, sulla base degli indirizzi contenuti nella delibera approvata dalla giunta regionale lo scorso maggio. Il punto sullo stato di avanzamento dei rispettivi piani operativi è stato fatto nel corso di una riunione, convocata ...

L’app Sky Go si rinnova con un’interfaccia utente migliorata - suggerimenti personalizzati e altre novità : Sky ha rilasciato un importante aggiornamento per L’app Sky Go che ora presenta un’interfaccia utente con una nuova grafica, un nuovo menù e una nuova sezione dedicata ai contenuti on-demand, inoltre introduce i suggerimenti basati sulla cronologia di visualizzazione e la sincronizzazione con Sky Q. L'articolo L’app Sky Go si rinnova con un’interfaccia utente migliorata, suggerimenti personalizzati e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Le prime 10 cose da fare per personalizzare Xiaomi Mi 9T Pro : Hai comprato il tuo nuovissimo Xiaomi e scommetto che non vedi l’ora di portarlo in giro per scattare magnifiche foto e utilizzarlo nei modi più disparati. Tuttavia, prima di farlo, ci sono un paio di cose che dovresti fare subito per personalizzare Xiaomi Mi 9T Pro. Non solo migliorerà la (Continua a leggere)L'articolo Le prime 10 cose da fare per personalizzare Xiaomi Mi 9T Pro è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

Le prime 1001 cose da fare per personalizzare Huawei P30 Pro : Le prime cose da fare per personalizzare Huawei P30 Pro includono molte delle funzioni disponibili con Android 9 e altre che invece sono possibili grazie alla EMUI, l’interfaccia personalizzata dal produttore cinese. Google ha introdotto molte novità con Android Pie, ultima versione dell’OS di Mountain View con il nome di (Continua a leggere)L'articolo Le prime 1001 cose da fare per personalizzare Huawei P30 Pro è stato pubblicato su ...

Cast e personaggi di Law & Order True Crime da oggi su Top Crime : tutto quello che c’è da sapere sul nuovo spin-off : spin-off ne abbiamo? Sicuramente sì ma i fan dell'universo di Law & Order saranno lieti di sapere che da oggi, 17 ottobre, Cast e personaggi di Law & Order True Crime debutteranno su Top Crime con la prima stagione. Come ogni serie antologica che si rispetti anche questa si porta dietro un sottotitolo che esplicita subito quale sarà l'argomento o, meglio, la storia che si evolverà in questa prima stagione ovvero quella dei fratelli ...

I suggerimenti di Pinterest non ti interessano? Ora li puoi personalizzare : Pinterest (immagine: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Pinterest inserisce delle nuove funzioni che permettono ai suoi utenti di controllare i suggerimenti proposti dal sito sul proprio feed e di modificarlo in base alle proprie necessità. Il sito mostra sul feed principale tutti i suggerimenti inerenti alle ricerche effettuate dall’utente in passato, e con il nuovo strumento è possibile vedere la cronologia delle ricerche recenti, le ...

Farmaco creato per una sola persona per la prima volta : sperimentato su bimba con malattia genetica rara : È stato creato per la prima volta un Farmaco pensato per un singolo paziente, precisamente per curare un rarissimo difetto genetico. In un anno, afferma uno studio pubblicato sul New...

Cast e personaggi di Transparent 5 su Prime Video - il finale musicale chiude la saga degli Pfefferman : Le tribolate vicende della famiglia Pfefferman si concludono con Transparent 5, su Prime Video dal 27 settembre. Quest'ultimo appuntamento con la rivoluzionaria dramedy di Jill Soloway permette al team creativo della serie di dire addio ai fan e concludere degnamente la storia dopo il licenziamento di Jeffrey Tambor per le accuse di molestie sul set. L'intreccio ruota attorno alle vicende della famiglia Pfefferman, e in particolare alle ...

Cast e personaggi di Made in Italy debuttano su Amazon Prime : il period drama ha già deluso tutti? : Un vero e proprio period drama, questo è quello che regaleranno Cast e personaggi di Made in Italy al pubblico di Canale5 e, ancora prima, agli abbonati Amazon Prime che da oggi hanno modo di vedere gli episodi della prima stagione. I Seventies sono raccontati attraverso gli occhi della sua protagonista, Irene (Greta Ferro), la cui vita si incontra e si scontra con personaggi davvero esistiti, fatti ed eventi reali e fittizi, regalando al ...