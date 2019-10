2 novembre | Venezia | apre il ponte galleggiante per cimitero S Michele

4 novembre : “Ripudiamo guerra” - classe di Venezia non incontra militari : Un gruppo di insegnanti e una classe del Liceo classico "Marco Polo" di Venezia ha protestato e deciso di non partecipare a un incontro con due ufficiali della Marina Militare e della Guardia di Finanza in vista del 4 novembre, perché ritenuto "non in linea" con i principi dell'istituto e per rimarcare il ripudio della guerra sancito dalla Costituzione.Continua a leggere