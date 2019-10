Uomini e Donne | Barbara De Santi dà fuori di matto | Andate affan | insulta

Uomini e Donne 29ottobre : Armando attacca Barbara - lei se la prende anche col pubblico : Oggi, martedì 29 ottobre, è andata in onda una puntata molto movimentata di Uomini e Donne: la protagonista assoluta del giorno è stata un'agitata Barbara De Santi. Dopo che Gianni Sperti l'ha invitata a non usare i social network per puntare il dito su alcuni membri del parterre del Trono Over, la dama ha dato in escandescenza prima contro Armando Incarnato e poi contro la grande fetta di pubblico che non le dava ragione. Barbara contro il ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019 : Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! : Durante la Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over, Enzo Capo dimostra di essere molto geloso di Pamela Barretta. La De Filippi però lo costringe a prendere una decisione! Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019: Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne oggi - Pamela choc : “Enzo è convinto abbia un altro” : Pamela Barretta e Enzo Capo di Uomini e Donne Over a un bivio: la clamorosa rivelazione L’ultima puntata andata in onda del Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato tutti i telespettatori davvero attoniti per ciò che ha detto Pamela Barretta. Difatti quest’ultima ha rivelato di non sentire da giorni Enzo Capo, il quale ha fatto perdere le tracce dopo avergli detto di aver ricevuto una segnalazione sul suo conto: “Mi hanno ...

Gossip Uomini e Donne - Daniele Schiavon : arriva una nuova segnalazione : Daniele Schiavon di Uomini e Donne nei guai? La nuova segnalazione fa discutere Nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne è arrivata una segnalazione sul corteggiatore di Giulia, Daniele Schiavon. Difatti una ragazza ha telefonato in trasmissione per dire di essere venuta a conoscenza del fatto che il ragazzo sembra si starebbe frequentando al di fuori del programma con un’altra. Ma a quanto pare i problemi per ...

Uomini e donne - Barbara contro il pubblico in studio : "Tre gatti che mi deridono" (VIDEO) : Nel corso della puntata del trono over di Uomini e donne di martedì 29 ottobre si è verificato un duro scontro tra Barbara e Armando. La discussione si è aperta con la segnalazione - un po' criptica - di Gianni Sperti in merito ad una storia che la dama avrebbe condiviso su Instagram nella quale veniva insinuato che il cavaliere avesse una compagna fuori dallo studio televisivo. Nel tentativo di difesa, Barbara ha tirato in ballo in più ...

Pamela Barretta ed Enzo Capo/ Uomini e Donne : 'per un messaggio è scomparso...' : Pamela Barretta ed Enzo Capo discutono nella puntata del trono over di Uomini e Donne per la gelosia di lui: 'per un messaggio è sparito'.

Uomini e Donne/Anticipazioni oggi - 29 ottobre : Sperti attacca Barbara - Trono Over - : Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 29 ottobre, puntata del Trono Over: Enzo lascia Pamela? Barbara De Santi contro tutti, da Gianni Sperti ad Armando e Gemma

Uomini e donne - Ida e Riccardo si baciano e ci riprovano (VIDEO) : (video in arrivo) E alla fine fu ritorno di fiamma. Dopo mesi di tira e molla, finalmente, Ida e Riccardo del trono over di Uomini e donne hanno deciso di tornare insieme o, quantomeno, di riprovarci. Nella puntata andata in onda oggi su Canale 5, i due, che si erano lasciati dopo aver preso parte a Temptation Island, ormai più di un anno fa, hanno annunciato l'intenzione di tornare a frequentarsi, hanno ballato insieme e si sono baciati, ...

Uomini e Donne - una segnalazione pesantissima : “E ora lascia il trono?” : Guai in vista al trono classico di Uomini e Donne. E il rischio, qualora i sospetti dovessero trovare conferme, che uno dei protagonisti sia costretto a lasciare il programma. Dopo l’addio di Sara Tozzi, sono rimasti sul trono Alessandro Zarino, Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli e proprio su quest’ultimo, rivelano le anticipazioni dell’ultima registrazione in studio (avvenuta lo scorso 24 ottobre) sono arrivate due pesanti accuse. Giulio, ...

Uomini e donne - Armando si sente usato da Ida : il messaggio al veleno : Nella puntata di Uomini e donne, andata in onda lo scorso 22 ottobre, Ida Platano aveva lasciato il cavaliere Riccardo Guarnieri, dichiarando di non provare più nulla per quest'ultimo, il quale le aveva destinato qualche giorno prima una lettera. Una delusione grande per Riccardo, che, nella puntata precedente a quella del suo addio a Ida e al Trono Over di Canale 5, aveva dedicato delle struggenti parole d'amore alla dama più discussa del ...

Uomini e donne - Armando si scaglia contro Ida e Riccardo su Instagram : A Uomini e donne è tornato il sereno per una delle coppie storiche che si sono formate nel corso di questi anni all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi. Parliamo di Ida e Riccardo, i quali dopo aver deciso di mettere la parola fine alla loro storia, sono tornati nuovamente sui loro passi e in particolar modo la dama ha scelto di concedere una seconda possibilità a Riccardo. Una decisione che ha mandato in tilt Armando, il ...

Uomini e donne - Armando replica alla Platano su IG : 'Mi si è rivoltata pure contro' : Lo scontro tra Armando Incarnato e Ida Platano sarà uno dei punti saldi della puntata di Uomini e donne in onda oggi 29 ottobre, durante la quale la dama avrà qualcosa da ridire sulle accuse mosse dal cavaliere. Quest'ultimo, infatti, si è sentito usato dalla Platano che, grazie a lui, si sarebbe resa conto di provare ancora dei sentimenti per Riccardo. In attesa di seguire gli sviluppi del caso su Canale 5, la questione si è già spostata sui ...

Uomini e Donne - sul trono arriva ‘lui’ (ex di una Miss Italia) : la clamorosa decisione : Nello studio di Uomini e Donne potrebbero arrivare al più presto dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare l’anima gemella. Le ultime anticipazioni di queste ore, infatti, rivelano che ci sarebbe una persona che potrebbe essere in pole position per prendere parte alla versione del ‘trono classico’. Il nome è Alessio Falsone, ex fidanzato della Miss Italia Carolina Stramare. Bello, sorriso rassicurante e ragazzo acqua e sapone, ...

Uomini e Donne - Armando Incarnato attacca Ida Platano : “Mi ha solo usato” : I protagonisti di Uomini e Donne non si risparmiano in fatto di colpi di scena e le vicende del Trono Over continuano ad appassionare il pubblico del programma di Maria De Filippi. L’amore tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, nonostante la loro storia sembra si sia ormai consolidata, devono fare i conti con . Il ritorno di Ida Platano da Riccardo Guarnieri L’avvicinamento che c’è stato tra Ida Platano e Armando ...