Stefano Cucchi | l’avvocato di Tedesco | “Non è rimasto inerte davanti al pestaggio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Francesconon èaldi, lo stavano massacrando di botte,intima a Di Bernardo e D’Alessandro di smetterla, non vi permettete dice, e riferisce l’accaduto a un superiore”. Per difedendere il suo assistitoEugenio Pini ha ripercorso in aula le parti principali della sua testimonianza suldi. Francescoè l’imputato-testimone che con le sue dichiarazioni ha accusato altri due carabinieri svelando le botte che, secondo l’accusa, portarono alla morte del giovane, arrestato per droga nell’ottobre 2009 e poi morto in ospedale una settimana dopo. Nel processo in corso sono imputati cinque carabinieri, tre dei quali – compreso– accusati di omicidio preterintenzionale. E oggiè presente in aula al fianco dei suoi difensori. Il difensore nel suo ...

amnestyitalia : Il #22ottobre di 10 anni fa, #StefanoCucchi moriva da solo in un letto di ospedale mentre era affidato allo Stato - chetempochefa : 'Stefano in quei giorni è entrato in contatto con 150 pubblici ufficiali, nessuno ha denunciato quello che ha visto… - fattoquotidiano : STEFANO, 10 ANNI DOPO Il 22 ottobre 2009 moriva Stefano Cucchi. Da allora 8 processi (più uno) non sono bastati per… -