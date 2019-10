Serie A 2019 2020 | 10a giornata | le partite in diretta su Sky e Dazn

Online il secondo video della Serie dedicata alla F2 per F1 2019 : Dopo il lancio dell'attesissimo aggiornamento gratuito della stagione F2 2019, Codemasters ha pubblicato oggi il secondo di una serie di tre video per F1 2019, il videogioco ufficiale, della FIA Formula 2 Championship. Vediamo di seguito tutti i dettagli con il comunicato ufficiale Koch Media:Leggi altro...

Calcio - decima giornata Serie A 2019-2020 : turno infrasettimanale col big match Napoli-Atalanta - impegni agevoli per Juventus e Inter : Il Campionato di Serie A 2019-2020 non si ferma e si appresta ad affrontare il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del girone d’andata. Il programma si apre domani, martedì 29 ottobre, con i primi due anticipi Parma-Verona (ore 19) e Brescia-Inter (ore 21). Allo stadio Tardini i padroni di casa ducali provano a dare continuità ai recenti risultati positivi andando a caccia della quarta vittoria consecutiva davanti al ...

Serie tv su Netflix a novembre 2019 - tutte le novità da The End of the F***ing World 2 a The Crown 3 : Il momento di una nuova iniezione di contenuti sta per arrivare. Come nei mesi precedenti, infatti, anche le Serie tv su Netflix a novembre rimescolano le carte con graditi ritorni e curiose novità. Il primo novembre è una giornata particolarmente ricca di nuove uscite. Si parte con la terza stagione di Atypical, il cui protagonista è Sam, diciottenne con sindrome di Asperger desideroso di conquistare un amore e trovare il suo posto nel mondo. ...

MLB - World Series 2019 : Houston Astros devastanti! Sconfitti 7-1 i Washington Nationals - Serie sul 3-2 : La rimonta è completata nelle World series MLB di baseball 2019, con gli Houston Astros capaci di sconfiggere i Washington Nationals per 7-1 in gara 5, e portandosi allora a condurre la serie per 3-2, ad un solo passo dal successo finale. Per il Nats la partita si mette in salita ancor prima di cominciarla, con il lanciatore partente Max Schenzer fermato da problemi al collo, con il monte che viene dunque occupato da Joe Ross, il quale concede ...

Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Sassari domina Cantù nel posticipo ed è seconda : La Dinamo Sassari entra nel quartetto di squadre al secondo posto. La squadra di Pozzecco domina il posticipo della sesta giornata della Serie A 2019-2020, superando 87-70 in trasferta l’Acqua San Bernardo Cantù. Quarto successo in campionato per la squadra di Pozzecco, che ha dominato e controllato fin dai primi dieci minuti. Ottima prestazione di Miro Bilan, miglior marcatore del match con 20 punti, mentre a Cantù non bastano i 16 ...

Basket - 6a giornata Serie A 2019-2020 : Sassari domina Cantù nel posticipo ed è seconda : La Dinamo Sassari entra nel quartetto di squadre al secondo posto. La squadra di Pozzecco domina il posticipo della sesta giornata della Serie A 2019-2020, superando 87-70 in trasferta l’Acqua San Bernardo Cantù. Quarto successo in campionato per la squadra di Pozzecco, che ha dominato e controllato fin dai primi dieci minuti. Ottima prestazione di Miro Bilan, miglior marcatore del match con 20 punti, mentre a Cantù non bastano i 16 punti ...

Basket femminile - Serie A1 2019-2020 - 4a giornata : Ragusa - Venezia e San Martino di Lupari restano sole in testa : Si sono giocate oggi sei delle sette partite della quarta giornata di Serie A1 femminile 2019-2020 (la settima sfida, Torino-Costa Masnaga, si era disputata ieri con il successo delle padrone di casa). Andiamo a vedere quanto accaduto sui parquet d’Italia. PASSALACQUA Ragusa-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 89-58 (21-17, 47-30, 70-43)C’è partita solo per un quarto tra Ragusa e Geas: giusto il tempo di consentire a Walker di mettere ...

Hockey su pista - Serie A1 2019 : Lodi vince in rimonta - successo anche per Correggio : Nuova domenica di gare nella Serie A1 di Hockey su pista 2019 che ha completato il quadro della quinta giornata, con due sfide ricche di gol, partendo dal match che ha visto impegnati gli Amatori Wasken Lodi, che hanno iniziato nel peggiore dei modi contro Trissino, passando in svantaggio 2-0, frutto dei gol di Andrea Malagoli ed Alberto Greco. I lombardi a questo punto sono usciti dal torpore, accorciando con Domenico Illuzzi e pareggiando sul ...

Basket - Serie A 2019-2020 - 6a giornata : Stephens e Sims trascinano la Fortitudo Bologna - Pistoia battuta 82-71 : Vittoria con fuga nell’ultimo quarto per la Fortitudo Bologna nella sesta giornata di Serie A 2019-2020. La formazione biancoblu supera con il punteggio di 82-71 una valida versione dell’OriOra Pistoia, portandosi a quota 8 punti in classifica e lasciando i toscani a zero, insieme a Pesaro, in una situazione che inizia a farsi ben poco allegra per la questione retrocessione. In casa Fortitudo ci sono 18 punti del rientrante Henry ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Varese travolge Brindisi e Reggio Emilia conquista il secondo posto battendo Pesaro : Due sono le partite di Serie A di Basket che si sono tenute nel pomeriggio. La prima ha visto l’Happy Casa Brindisi, stamattina seconda in classifica dietro alla Virtus Bologna, andare in cerca di un successo sul campo della Openjobmetis Varese. Nella seconda, invece, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, attualmente fanalino di cosa, ha ospitato la Grissin Bon Reggio Emilia. Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi 102-78 (26-19, ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Varese travolge Brindisi e Reggio Emilia conquista il secondo posto battendo Pesaro : Due sono le partite di Serie A di Basket che si sono tenute nel pomeriggio. La prima ha visto l’Happy Casa Brindisi, stamattina seconda in classifica dietro alla Virtus Bologna, andare in cerca di un successo sul campo della Openjobmetis Varese. Nella seconda, invece, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, attualmente fanalino di cosa, ha ospitato la Grissin Bon Reggio Emilia. Openjobmetis Varese – Happy Casa Brindisi 102-78 (26-19, ...

Calcio - Serie A 2019 : la tripletta di Luis Muriel stende l’Udinese - Napoli fermato dalla SPAL : Nuovo pomeriggio di gare nella Serie A di Calcio 2019/2020, che si è aperta alle 12.30, per il lunch match tra Bologna e Sampdoria, con i felsinei capaci di passare in vantaggio grazie al gol del 37enne Rodrigo Palacio in apertura di secondo tempo, pareggiato poco più tarsi da Manolo Gabbiadini. Al 78′ è arrivata la svolta, con il secondo centro stagionale di Mattia Bani che ha regalato i tre punti ai rossoblu. In casa dell’Atalanta ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Milano gladiatoria a Roma! L’Olimpia batte 73-79 la Virtus Roma : Milano finalmente dimostra anche in Italia di essere una squadra vera. Nel match che ha aperto la domenica di Serie A, infatti, è arrivata una solidissima vittoria sul campo difficile della Virtus Roma, oggi spinta da 7591 anime (mai così dal 2008). Una partita per lo più comandata dai padroni di casa che Milano riesce a riprendere tra le mani andando oltre quelle che sono le reali difficoltà e con un ultimo periodo di grande maestria. MVP della ...

Baseball - World Series MLB 2019 : gli Houston Astros pareggiano la Serie con i Washington Nationals - decisivo il grande slam di Bregman : Quarta vittoria in trasferta su quattro gare di questa edizione delle World series: l’appuntamento più atteso della MLB si fa sempre più particolare con il secondo successo degli Houston Astros in casa dei Washington Nationals, con un 8-1 che, per buona parte, porta la firma di Alex Bregman e del suo grande slam nel settimo inning. Va comunque detto che il successo degli Astros è meritato, con 13 valide a 4. Eccellente anche la prova del ...