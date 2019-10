Scossa di terremoto a Messina e Reggio Calabria | paura nello Stretto

Terremoto nelle Filippine - Scossa di magnitudo 6.5 scuote l’Isola : 2 morti e numerosi danni : Una scossa di magnitudo 6.5 è stata registrata sull'isola di Mindanao, a Sud di Manila, nelle Filippine quando in Italia erano le 2 di questa notte. Tanti i danni strutturali agli edifici e due i morti: si tratta di uno studente di 15 anni e di un uomo di 66 anni, dopo che ha riportato ferite alla testa. Crollata una scuola ed evacuati gli studenti.Continua a leggere

Filippine : potente Scossa di terremoto su Mindanao - danni - vittime e feriti : Una forte scossa di terremoto ha colpito l'isola di Mindanao, situata sulle Filippine nord-orientali e tra le aree più importanti del Paese. L'evento sismico è avvenuto oggi 29 ottobre 2019,...

Terremoto oggi in tempo reale - Scossa in Umbria trema la terra a Cascia : Una scossa di Terremoto, di magnitudo 3.0, è stata rilevata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma in Umbria. Alle ore 8,14 un evento sismico di media intensità è avvenuto a Cascia in provincia di Perugia. L’epicentro del Terremoto è stato localizzato a una profondità di soli 10 chilometri dalla crosta terrestre. Molta preoccupazione tra la popolazione di Cascia e di altri paesini limitrofi. L’evento sismico è ...

Umbria - Scossa di terremoto su Cascia - avvertita a Norcia : Una modesta scossa di terremoto è stata rilevata oggi 28 ottobre 2019, precisamente alle 08.14, sull'Appennino centrale tra Umbria e Lazio. Secondo i dati rilevati dall'INGV si è trattato di un...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.0 nella zona di Cascia : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 della scala Mercalli è stato registrato dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona di Cascia, in provincia di Perugia. L'evento è stato rilevato alle ore 7.14 ad una profondità di 10 km dalla Sala Sismica dell'INGV Roma.

Terremoto a Perugia - Scossa di magnitudo 3 a Cascia : Una scossa di Terremoto ha fatto tremare la terra nella mattinata di lunedì in Umbria. L'evento sismico ha avuto magnitudo 3 della scala Richter con epicentro a Cascia, in provincia di Perugia.Continua a leggere

L’Italia trema ancora : Scossa di terremoto nel nord : panico tra la popolazione : trema ancora la terra in Italia: una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata poco prima delle 19 nel pordenonese, ed ha causato un forte spavento tra la popolazione. La scossa, preceduta da un forte boato, è stata registrata dall’OGS, l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Trieste e dalla Protezione civile Fvg, con epicentro a Cavasso Nuovo. Allerta anche tra i vigili del fuoco, ai cui centralini sono giunti numerose chiamate. ...

Friuli : Scossa di terremoto vicino Maniago - tra pordenonese e udinese : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata e avvertita oggi 27 ottobre 2019, precisamente alle 18.52 sul Friuli occidentale, tra pordenonese e udinese. Secondo i dati...

Terremoto in Friuli - Scossa di magnitudo 3.0 preceduta da un forte boato : Paura in Friuli, in provincia di Pordenone: una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata poco prima delle 19 ed ha causato un forte spavento tra la popolazione. Fino a questo momento non si sarebbero verificati danni a persone o cose, anche se numerose chiamate sono arrivate ai Vigili del Fuoco.Continua a leggere

Terremoto in tempo reale - nuova Scossa in Friuli - trema la terra in provincia di Pordenone : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato una scossa di Terremoto avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi. L’evento sismico di magnitudo 3,1, si è verificato alle ore 18,52 di oggi a Cavasso Nuovo in provincia di Pordenone. Il Terremoto è avvenuto a una profondità di 13 chilometri dalla crosta terrestre. I comuni interessati dall’evento sismico sono stati Meduno, Fanna, Frisanco e Sequals tutti ...

Terremoto - forte Scossa in Friuli Venezia Giulia : tanta paura [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, intorno alle 19:02. Al momento non sono ancora noti i dati (epicentro, magnitudo) della scossa. Nei giorni scorsi si erano già verificate diverse scosse, distintamente avvertite in provincia di Udine. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa in Friuli Venezia Giulia: tanta paura [AGGIORNAMENTI LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Scalea. Nuova Scossa di terremoto : paura in Calabria : Nuova scossa di terremoto in provincia di Cosenza. Il sisma di magnitudo 3.4 si è registrato alle 15:21 di sabato

Terremoto Calabria : Scossa in provincia di Cosenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 15:20. L’epicentro è stato localizzato in mare, vicino a Scalea in provincia di Cosenza, mentre l’ipocentro a soli 26.7 Km di profondità. Il sisma si è verificato nella stessa zona interessata ieri mattina da una scossa di magnitudo 4.4 che ha generato panico e paura nelle popolazioni calabresi. L'articolo Terremoto ...

Terremoto Sicilia - Scossa in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Non c’è pace per la Sicilia in questo ultimo weekend di ottobre. Dopo l’allerta meteo rossa, una scossa di Terremoto nella notte ha avuto epicentro a Milo, tra Catania e Taormina. La scossa, registrata dall’Ingv alle 3.17, ha avuto una magnitudo di 3,4 e profondità di 5 chilometri. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Nella gallery scorrevole in alto, le mappe relative all’evento. Allerta Meteo, la protezione civile ...