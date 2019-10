Sconfigge due tumori | si licenzia da operaia e si rimette a studiare | la storia di Monica

Fonte : fanpage

(Di martedì 29 ottobre 2019)Bergantin, 49 anni di Padova, faceva l'. Il cancro le ha cambiato la vita. Ha realizzando il suo sogno: conseguire la Maturità e diventare operatore socio-sanitario. Attualmente è impegnata nel reparto di Rianimazione all'ospedale di Piove di Sacco. "Ho imparato che i giorni che abbiamo davanti non sono infiniti, per cui bisogna aggiungere tanta vita in ogni giorno che viviamo”.

