Sarri | «Higuain ieri non stava bene La Juve ha margini di miglioramento»

Juventus-Genoa - Sarri conferenza stampa : “Chi gioca domani? Su Higuain e Bonucci dico che…” : JUVENTUS GENOA Sarri conferenza stampa- Giornata di vigilia in casa Juventus, bianconeri attesi dalla sfida di domani sera contro il Genoa. Come accennato in mattinata, Sarri sarebbe pronto a mettere in atto diversi cambi dal primo minuto. Buffon potrebbe essere preferito a Szczesny, mentre potrebbe arrivare anche un turno di riposo per Bonucci o De Ligt. Sarri si affiderà al solito 4-3-1-2, anche se, come noto, dovrà fare ancora a meno di ...

Juventus - Sarri vuole che si ritrovi cattiveria sotto porta : Dybala e Higuain i migliori : Fino a questo momento il campionato della Juventus può dirsi più che positivo: primo posto solitario e già due scontri diretti vinti anche se in totale gli uomini di Sarri oggi hanno 4 punti meno dello scorso anno. Il cinismo di Allegri in Serie A pagava di più? Sarri non è convinto e non vuole che la squadra si specchi nel bel gioco perdendo cattiveria sotto porta come accaduto a Lecce. A Lecce una Juventus che spreca troppo Questa è la ...

Juventus – Higuain in ospedale - Sarri tranquillizza i fan : “tornerà presto con noi” : Maurizio Sarri rassicura tutti i tifosi bianconeri sulle condizioni di Gonzalo Higuain Momenti di apprensione dopo la sfida tra Lecce e Juventus, anticipo della nona giornata di Serie A. Gonzalo Higuain è stato trasportato in ospedale a causa dei capogiri accusati a fine partita, dopo il terribile scontro col portiere del Lecce Gabriel. E’ Maurizio Sarri il primo a dare notizie rassicuranti sull’argentino: “Gonzalo ...

Live Lecce-Juventus 0-0 : Sarri lancia il tandem Higuain-Dybala : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

Juve : Ronaldo-Higuain-Dybala - un tris d'assi nelle mani di Sarri ancora da perfezionare : La Juventus possiede una rosa lunga e variegata, tale da permettere al nuovo tecnico Maurizio Sarri diverse soluzioni, anche quelle ritenute più improbabili come il tridente offensivo formato da Ronaldo-Higuain-Dybala. L’idea di schierare i tre attaccanti insieme all’inizio era apparsa all’ex Napoli e Chelsea un azzardo, ora starebbe diventando un’arma in più da utilizzare alla bisogna. I risultati del tridente pesante Il carico pesante è stato ...

Verso Juve-Lokomotiv : per Sarri ci sarebbe il ballottaggio Higuain-Dybala : Questa sera riparte la Champions League, con la Juventus di Maurizio Sarri impegnata alle ore 21 nel match casalingo contro i russi della Lokomotiv Mosca. Per i bianconeri impegno alla portata, ed un'eventuale vittoria metterebbe già una seria ipoteca per il passaggio del turno: la Juve infatti conduce il gruppo D con 4 punti, gli stessi dell'Atletico Madrid (impegnato alle 18.55 nel match con il Bayer Leverkusen), mentre i russi inseguono a ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Ko Ramsey? Ecco la verità. Su Higuain e Dybala…” : JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus-Lokomotiv Mosca, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla sfida di domani. Sull’avversario: “L’insidia è quella di giocare contro una squadra che sta facendo un’ottima stagione. Stanno facendo benissimo in campionato, anche in […] L'articolo ...

Juventus-Lokomotiv Mosca - Sarri : “Attenzione alla Lokomotiv Mosca. Dybala o Higuain? Ecco chi gioca” : JUVENTUS Lokomotiv Mosca Sarri CONFERENZA- Dopo il successo sofferto contro il Bologna, la Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Lokomotiv Mosca. Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulla gare di domani. Al suo fianco Cristiano Ronaldo, pronto a trascinare i suoi compagni verso la vittoria. Tre punti che assicurerebbero ...

Juve : Sarri contro la Lokomotiv potrebbe affidarsi al 4-3-1-2 - ballottaggio Dybala-Higuain : La gara contro il Bologna di sabato sera ha aperto per la Juventus un mini ciclo che la vedrà impegnata in sei gare ravvicinate (una ogni tre giorni). Oggi, ad esempio, è la vigilia del match d’andata con la Lokomotiv Mosca e Maurizio Sarri come da rituale alle ore 14 svolgerà la conferenza; questa volta, però, non sarà il solo a rispondere alle domande dei giornalisti perché avrà accanto a sé Cristiano Ronaldo. L'ultima presenza dell’ex Real ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Juventus - Sarri in conferenza : chi recupera e chi no. Indicazioni su Cuadrado - Higuain e Dybala : “Sono rientrati in gruppo Danilo e, ieri, Ramsey. Per Douglas Costa e De Sciglio le notizie sono confortanti, ma non c’è stato ancora nessun rientro in gruppo”. Lo ha detto, nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri. Domani sera la Juve sfida il Bologna allo Stadium, queste le parole dell’allenatore ai giornalisti. “Di partita in partita, a seconda dei giocatori a ...

Juventus-Bologna - Sarri : “Higuain-Dybala - sono adatti entrambi”. Napoli-Verona - Ancelotti : “Rinnovo - non è la priorità” : JUVENTUS BOLOGNA Sarri- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Juve-Bologna, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sulla sfida di domani e su alcuni dettagli. Su Douglas Costa, De Sciglio e Danilo: “Non so da dove è uscita la notizia del rientro di Douglas Costa perché si […] L'articolo Juventus-Bologna, Sarri: “Higuain-Dybala, sono adatti entrambi”. ...

Juventus - Sarri : “Entrati bene in partita” - poi parla di Higuain e De Ligt : “Il sorpasso ora ha poco significato, importante è aver fatto una prestazione di carattere, personalità contro una squadra forte. Siamo entrati in partita bene, in un ambiente carico”. L’allenatore Maurizio Sarri parla ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria della Juve in casa dell’Inter. “Il gol di Higuain? Questa è una squadra che ha qualità e quando trova il momento di lucidità può palleggiare e ...

Inter-Juventus : nessuna dichiarazione di Agnelli su Conte - Sarri lancia Higuain : In questi giorni, si è scatenato un forte dibattito a proposito della stella che Antonio Conte ha all'Allianz Stadium. Alcuni sostenitori della Juventus vorrebbero che venisse rimossa la stella che porta il nome dell'attuale tecnico dell'Inter. Questo ha scatenato l'ira di Conte, che ne ha parlato anche in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha anche risposto ad una presunta dichiarazione di Andrea Agnelli sul tema della stella dell'ex ...