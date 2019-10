RINO GAETANO A MANO A MANO I 69 anni del cantautore scomparso | il video

RINO GAETANO - parla la sorella : Basta bugie - 'Gianna' ero io : La sorella di Rino Gaetano , Anna, si è stancata di speculazioni sulla vita di suo fratello e ha rilasciato una dura dichiarazione all'Adnkronos: " Basta bugie , solo i familiari possono parla re di Rino !". A scatenare le ire della signora Anna Gaetano è stata l'ultima puntata del programma Italia Sì!, quando alla tribuna del programma di Marco Liorni si è affacciata Ada Pometti, un'attrice caratterista molto attiva in particolare negli anni ...

Per i 69 anni di RINO GAETANO arriva il video ufficiale di A Mano A Mano : Rino Gaetano avrebbe compiuto oggi 69 anni. In occasione del suo compleanno, viene rilasciato il video ufficiale di uno dei suoi brani più apprezzati, A Mano A Mano. Nato il 29 ottobre 1950 a Crotone, oggi - 29 ottobre 2019 - Rino Gaetano avrebbe compiuto 69 anni. Morto in un incidente stradale nel 1981, viene oggi ricordato attraverso l'elaborazione del video ufficiale di A Mano A Mano. Era il 2 giugno 1981 quando Rino Gaetano tornava ...