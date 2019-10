Minacce choc a Centinaio | Muori | leghista di m

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Luca Sablone Altri messaggi di odio sono stati recapitati alla madre dell'ex ministro. Interviene Zaia: "Mi auguro che presto si trovino i responsabili" Gian Marcoè stato vittima di diversedi morte che hanno coinvolto anche dei familiari. Nell'arco di due settimane gli sono state recapitate due lettere che contenevano vergognosi messaggi: "di m****. L'inferno ti aspetta". Questo e altri messaggi di odio sono arrivati a casa della mamma dell'ex ministro delle Politiche agricole. Una seconda lettera porta la data del 22 ottobre e risulta avere il timbro del centro di smistamento postale Milano Borromeo. Sul foglio bianco, ovviamente anonimo, sono state scritte poche righe che contengono un'accusa ben precisa: "La mia terra non vale più niente, per colpa tua non ho soldi per i miei figli". Intanto sono partite le indagini, affidate alla ...

AntonioAmorosi : Il video choc al corteo. Salvini in piazzale Loreto diventa un remix da ballo. Che differenza c’è tra le minacce an… - Ettore_Ribaudo : Il video choc al corteo. Salvini in piazzale Loreto diventa un remix da ballo. Che differenza c’è tra le minacce an… -