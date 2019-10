Lega | Conte riferisca in senato sul caso Fiber

"Conte riferisca urgentemente in Senato sul caso Fiber". La richiesta della Lega : “Conte riferisca urgentemente in Aula in Senato sul caso Fiber per chiarire sul possibile conflitto di interessi tra l’incarico istituzionale che attualmente ricopre e la sua professione di avvocato così come hanno evidenziato alcuni organi di stampa italiani e stranieri”. E’ la richiesta che la Lega avanza oggi nel corso della capigruppo a Palazzo Madama.“Chiedo ufficialmente alla presidente Casellati - dice ...

Di Maio : “Al governo col Pd si lavora meglio che con la Lega ma stop ad alleanze locali. Conte rilancia? Sulle Regionali decidono i territori” : Con il Pd si lavora bene. Anzi, “meglio di quanto si lavorasse con la Lega“. Ma al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che rilancia le alleanze sottolineando che per un patto come questo serve tempo la risposta del capo politico del M5s Luigi Di Maio è che “dopo uno tra i minimi storici alle Regionali, direi che può considerarsi un’esperienza chiusa”. Più precisamente, al capo del governo risponderanno ...

Caso Fiber - Conte : “Ho chiarito con Autorità per la Concorrenza. Nessun Legame con il fondo di investimento indagato in Vaticano” : Giuseppe Conte affronta in prima persona il Caso Fiber 4.0. La questione “è stata affrontata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – afferma in una nota il presidente del Consiglio, dopo che la notte scorsa a respingere le accuse era stato Palazzo Chigi – Ho fornito all’Autorità tutte le informazioni richieste” e “con lettera del 24 gennaio 2019, il Segretario Generale dell’Autorità Garante ...

Vaticano : il parere Legale di Conte che sfiora l’investimento immobiliare a Londra con Mincione : la Santa Sede per un periodo è stata proprietaria pro quota di azioni Retelit, anche nel periodo del 2018, anno in cui tenta la scalata candidandosi anche come presidente della società

L’FT : «Conte Legato a un fondo indagato dal Vaticano». La replica : «Tranquillissimo» : Lo scandalo del palazzo nel centro di Londra comprato dalla segreteria di Stato vaticana sfiora il premier. Che si dice però «Tranquillissimo»: «Non c’è alcun conflitto di interesse, solo un parere legale prima di diventare premier»

Salvini - «Lega primo partito». E attacca Conte : «È un omino» : Il leader della Lega Matteo Salvini, arrivato all'Hotel Fortuna di Perugia, dove il Carroccio ha fatto base per seguire l'andamento delle regionali in Umbria, ha commentato così i...

Giuseppe Conte - fonti della Lega : "Nuove notizie da Washington". E anche il Pd pensa ad archiviare il premier : I dubbi sugli incontri tra Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia americano, William Barr, stanno mettendo a repentaglio la poltrona del premier. Un'ipotesi sempre più avvalorata sia da destra che da sinistra. D'altronde l'audizione al Copasir (in riferimento al coinvolgimento di Conte sul cas