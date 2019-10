Fonte : agi

(Di martedì 29 ottobre 2019) Con la manovra si è evitata la 'Salvini Tax': una formula utilizzata da Antonio Misiani in una recente intervista e che Matteo Renzi fa sua durante una pausa dalla sua attività di conferenziere a New York. Anche questo offre la misura di come la polvere del votosi sia ormai posata all'interno della, che oggi si è riunita a Palazzo Chigi per un nuovo vertice sulla legge di Bilancio. L'appello di Nicola Zingaretti perché il governo si concentri sulle cose da fare per evitare scossoni che potrebbero risultare fatali sembra essere stato accolto dalle forze politiche. Il leader di Italia viva sente, anzi, di poter rassicurare il presidente del Consiglio: "Ha un presente e ha anche un futuro". Facce distese, parole concilianti: chi esce dal palazzo del governo parla di un clima positivo, di collaborazione. Nessun accenno all'Umbria attorno al tavolo, ...

fisco24_info : La maggioranza subito in piedi dopo il ko umbro. “Piena intesa”: Con la manovra si è evitata la 'Salvini Tax': una… - DMSebastiano : RT @Agenzia_Italia: La maggioranza subito in piedi dopo il ko umbro. “Piena intesa” - Agenzia_Italia : La maggioranza subito in piedi dopo il ko umbro. “Piena intesa” -