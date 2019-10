Il Collegio | la 14enne Maggy Gioia insultata sui social | “Sto cesso di mer*a” Lei

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Ti auguro il cancro, tro*a”, “Se muori mi faccio una pippa al tuo funerale”,di. Sono solo alcuni degli orrendi insulti che la, una delle collegiali della nuova edizione de Il, ha ricevuto suiall’indomani della prima puntata del docu-reality di Rai2. Diligente e studiosa, la milaneseè stata attaccata per non aver partecipato a una bravata dei suoi compagni, che in piena notte avevano deciso di trasferire in cortile tutto l’arredamento della classe. Per lei, quello dei suoi compagni, era un atteggiamento inammissibile e da ignoranti. Per questo è stata eletta la “Migliore della prima settimana di scuola” dal Preside del, mentre tutti gli altri sono stati puniti. Alcuni telespettatori non l’hanno presa con intelligenza, eè diventata un bersaglio degli haters sui, tanto che è stata ...

