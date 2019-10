Foggia | omicidio di Filomena Bruno | catturato l’ex genero È ritenuto l’autore del delitto

Foggia - triplice omicidio e suicidio : uccide la moglie e le due figlie e si toglie la vita : Un agente penitenziario di cinquantatré anni si è tolto la vita dopo aver ucciso nella notte a colpi di pistola la moglie di cinquantaquattro e le due figlie di dodici e diciotto anni. Il fatto è accaduto in un appartamento in pieno centro ad Orta Nova, nella provincia di Foggia . Sul posto i carabinieri.Continua a leggere

Foggia - omicidio Giordano : si teme che l'assassino gli abbia teso una trappola : Gli investigatori ormai non hanno più dubbi: il 31enne Giuseppe Giordano è stato ucciso da una persona che al momento non è stata ancora identificata. Il delitto, che si è consumato il 7 settembre scorso ad Ascoli Satriano, ha sconvolto la Puglia: la vittima è stata trovata in un capannone andato a fuoco in contrada San Carlo e sul suo corpo c'erano gravi ustioni in quanto sarebbe andato parzialmente a fuoco. Il killer prima avrebbe sparato ...