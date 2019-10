Di Maio dopo la debacle umbra | Obiettivo M5S è maggioranza autonoma | ma il governo

Di Maio : «Salvini? Dopo 14 mesi mi ha lasciato col cerino in mano - è finita» : Battibecco a distanza tra i due ex vicepremier. Il ministro degli Esteri: «Abbiamo saputo per vie traverse che aveva cambiato idea». L'ex ministro dell'Interno: «Di Maio? Ce l'ha con Conte»

Elezioni Umbria - Di Maio dopo la sconfitta : «Patto col Pd impraticabile» : Venti punti di distacco. Il laboratorio rosso-giallo, al primo test delle Elezioni regionali, in Umbria è esploso. L'episodio pilot è andato molto male, subito cancellata la serie...

Di Maio dopo la sconfitta in Umbria : “Basta alleanze col Pd - dobbiamo diventare autonomi” : Basta alleanze con il Pd: il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha le idee chiare sulle intese elettorali con i dem e ribadisce che l'obiettivo rimane quello di "arrivare al governo del Paese con una maggioranza autonoma". Ora, però, bisogna avere "grande umiltà nel ripartire".Continua a leggere

Governo : Conte sente Di Maio e Zingaretti - riflessione dopo voto Umbria : Roma, 28 ott. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, questa mattina il premier Giuseppe Conte ha sentito telefonicamente sia il capo politico del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio che il segretario dem Nicola Zingaretti. Nel corso delle telefonate, che vengono descritte "cordiali", c'è

Luigi Di Maio dopo l'Umbria fa ballare il governo : "L'esecutivo con il Pd ci fa male" : Ammette il fallimento Luigi Di Maio. Il ministro degli Esteri e capo politico del Movimento commenta in una intervista a SkyTg24, il pesante risultato delle elezioni regionali: "l'Umbria era un esperimento per noi, per la prima volta abbiamo fatto un'alleanza, con il Pd. Non ha funzionato questo esp

Di Maio dopo il flop in Umbria : “Patto M5S-Pd strada impraticabile” : Renzi: «Sconfitta figlia di un accordo sbagliato». E Conte cita Modugno: «Io in discussione? Ho il sole, il cielo, il mare»

Alessandro Di Battista - dopo l'Umbria Ignazio Corrao invoca il ritrono : "Lui al posto di Di Maio" : Ignazio Corrao, in collegamento con Gaia Tortora a Omnibus, su La7, riflette sul risultato elettorale pesantissimo per il suo partito, il Movimento 5 stelle, e per il governo giallo-rosso e risponde così ad un tweet della sua collega Barbara Lezzi molto critico nei confronti dei vertici pentastellat

M5s - Filippo Facci inchioda Luigi Di Maio & Co : "Dopo 10 anni si sfasciano. Si sono rimangiati tutto" : Dieci anni dopo abbiamo un parlamentare grillino su quattro che non paga la quota al partito, e la cassa è in rosso. Dieci anni dopo abbiamo parlamentari grillini che sentono scricchiolare la nave e fuggono in Italia Viva di Matteo Renzi e in Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni. E abbiamo i grillin

Dopo l'Umbria - la Calabria. Cena tra Di Maio e Zingaretti per trovare un'intesa sulle regionali : Cena di lavoro ieri sera a Roma tra i leader di M5s e Pd, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Secondo quanto si è appreso, oltre al voto odierno sul taglio dei parlamentari, Zingaretti e Di Maio hanno anche affrontato il tema del voto di fine ottobre in Umbria e delle prossime elezioni regionali in Calabria. Pd e M5s, secondo quanto si è appreso, non avrebbero ancora raggiunto l’intesa per allearsi con un candidato comune ...

E’ guerra nel M5s - Lezzi attacca Di Maio : dopo deroga per Cancelleri regole non esistono : Il sassolino dalla scarpa lo toglie prendendo le difese di Dalila Nesci, la deputata M5S che aspira a diventare governatrice in Calabria per il Movimento, ma la cui candidatura è stata stroncata ieri da Luigi Di Maio, in un'intervista al Fatto Quotidiano. La ex ministra del Sud Barbara Lezzi pubblica un post al vetriolo su Facebook, tirando in ballo il viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri, finito nel mirino di molti, nel M5S, ...

