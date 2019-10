Cucchi | l’avvocato di Tedesco chiede l’assoluzione | “Ha difeso Stefano e perderà la

Stefano Cucchi - l’avvocato di Tedesco : “Non è rimasto inerte davanti al pestaggio. Piccola rondella di un ingranaggio potente” : “Francesco Tedesco non è rimasto inerte davanti al pestaggio di Cucchi, lo stavano massacrando di botte, Tedesco intima a Di Bernardo e D’Alessandro di smetterla, non vi permettete dice, e riferisce l’accaduto a un superiore”. Per difedendere il suo assistito l’avvocato Eugenio Pini ha ripercorso in aula le parti principali della sua testimonianza sul pestaggio di Stefano Cucchi. Francesco Tedesco è l’imputato-testimone che con ...