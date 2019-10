Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il dipartimento organizzazione e risorse umane del comune diha indetto una procedura di selezione pubblica al fine di attuare una graduatoria cui attingere per assumere 117da inquadrare con un contratto di lavoro subordinato apieno eper un decorso di dodici mesi.e requisiti perPer partecipare a tale procedimento selettivo viene richiesto come titolo di istruzione il diploma di laurea o la laurea specialistica o la laurea magistrale o il diploma universitario o il diploma di assistente sociale. Tuttavia, per aderire alè necessario essere abilitati all'esercizio della professione di assistente sociale, detenere una discreta padronanza della lingua inglese, risultare cittadino italiano o europeo, aver raggiunto la maggiore età e godere dei diritti civili e politici. Invio istanza, tassa concorsuale e ...

OfficialASRoma : L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La Società non tollera alcun genere di razzismo e… - Angel64Sonia : Bando Roma Capitale per 117 assistenti sociali a tempo determinato: domande entro novembre - Roma : Musei in Musica 2019, il bando. Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di progetti musicali e di danza da re… -