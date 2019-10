Auto schedate e telecamere | il pugno duro della Lega sui campi rom

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Un progetto di legge con una duplice funzione: da una parte regolare il nomadismo e dall'altra contrastare l'abusivismo. Il piano targatoin Piemonte ha immediatamente provocato accostamenti al Terzo Reich, ma in realtà si tratta di una stretta necessaria suirom caratterizzata da regole chiare, precise e trasparenti. L'assessore regionale Fabrizio Ricca ha spiegato: "Daremo un tempo di adeguamento dopo l'approvazionelegge. Prevediamo che entro il 2020 non ci siano piùcome sono adesso".La prima novità riguarda la permanenza. Il tempo massimo consentito sarà di tre mesi, eccezion fatta per coloro che hanno minori al seguito: in tal caso verrà concessa una deroga fino al termine dell'anno scolastico. Al Comune di competenza dovrà essere fatta richiesta per ottenere una card mediante cui pagare utenze e sosta. È previsto anche il pagamento di una ...

