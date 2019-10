Alta tensione nella maggioranza I 5S furiosi | Zingaretti ricatta?

Alta tensione sulla manovra. Il monito di Conte : Il piano anti evasione non penalizza nessuno, ma non può essere smantellato. Un vertice di maggioranza sulla manovra? Ci sarà, probabilmente già lunedì, ma "è stata approvata da tutti i ministri e non deve essere riscritta", anche se possono esserci approfondimenti tecnici. Sui migranti non si scherza e le "speculazioni di basso profilo sono inaccettabili". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non si è sottratto alle domande ...

Storie italiane - momenti di Alta tensione durante servizio : interviene polizia : alta tensione a Storie italiane: minacce di aggressione durante il servizio momenti di tensione a Storie italiane durante il servizio di Vittorio Introcaso dedicato allo spaccio in un noto quartiere di Bologna. I fatti sono presto spiegati: in una via piuttosto famosa i cittadini sono costretti a vivere in casa e a uscire terrorizzati dalla […] L'articolo Storie italiane, momenti di alta tensione durante servizio: interviene polizia ...

Regno Unito - 12enne trovato morto sui binari : stava giocando vicino la linea dell’Alta tensione : I fatti sono avvenuti nella serata di ieri a Bootle, nel Merseyside, vicino Liverpool. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e vigili del fuoco. Un altro ragazzino di 12 anni sarebbe stato trovato sulla scena. Al momento comunque l'incidente non viene trattato come sospetto.Continua a leggere

Francia-Turchia - 600 poliziotti e 1400 steward per una partita ad Alta tensione : Una sfida ad alto rischio quella di oggi tra Francia e Turchia in programma allo Stade de France. Secondo quanto scrive Tuttosport, la Prefettura di Parigi ha raddoppiato la presenza delle forze dell’ordine rispetto ad un comune altro incontro di calcio. Proprio per la difficile situazione politica tra Francia e Turchia dopo le critiche di Macron all’offensiva ordinata da Erdogan in Siria. Allo stadio saranno presenti 600 poliziotti. ...

Francia-Turchia - Alta tensione dalla politica : “Sospendere la partita” : Seppur in tanti abbiano chiesto che si lasci fuori il calcio dalla politica, è più di quest’ultimo argomento che si sta parlando in vista del match di stasera tra Francia e Turchia valevole per le qualificazioni ad Euro 2020. La presa di posizione dei francesi in merito alla questione turca, infatti, non sta facendo altro che alimentare tensione, al punto da far considerare la gara a rischio e aumentare di molto le forze di ...

Calderoli alza la voce con Demiral e Under : Alta tensione dopo gli ultimi episodi : “Se i calciatori turchi Demiral della Juventus e Under della Roma vogliono fare i nazionalisti e applaudire all’attacco militare della Turchia contro i curdi lo vadano a fare a casa loro, a Istanbul o ad Ankara. Sono pro Erdogan? Benissimo tornino a giocare in Turchia, vadano al Galatasaray, al Besitkas, al Fenerbahce o dove vogliono, così potranno applaudire il loro regime direttamente da sotto il balcone di Erdogan. Bene ...

Le notizie del giorno – Alta tensione Spalletti-Marotta - Xabi Alonso nei guai ed il calciomercato dell’Inter : Le notizie del giorno – Il nuovo allenatore del Milan è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la metà. Il Milan, in tutto ...

LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia - Eurocup basket in DIRETTA : Venezia insegue - partita d’Alta tensione in Russia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-28 Dormita colossale di Venezia, Kulagin ne mette due facili. 31-28 Daye è freddo alla lunetta, 2/2 e -3. 31-26 DEKKER MOSTRUOSO! Prima stoppa in difesa poi splendida schiacciata dall’altra parte. 29-26 Cummings segna un 2/2 in sicurezza alla linea della carità. 27-26 Fridzon apre la difesa, due punti d’esperienza del russo. 25-26 FINALMENTE DAYE! Tripla dall’angolo per ...

Inter - Alta tensione Spalletti-Marotta. Il retroscena : “Se date 12 milioni a Conte…” : Il nuovo allenatore del Milan, si attende l’ufficialità a breve, è Stefano Pioli. Ma prima ancora che arrivasse l’ex Fiorentina, i rossoneri avevano provato ad accordarsi con Luciano Spalletti. Il motivo della mancata stretta di mano, si sa, è legato ai problemi del trainer toscano con il contratto in essere con l’Inter. Spalletti voleva 5 milioni come buonuscita per la rescissione, la società nerazzurra ne offriva la ...

Inter-Juve - la tensione è sempre più Alta : Moratti punge Agnelli : E’ ancora Massimo Moratti ad infiammare le ore precedenti del big match valido per la 7^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Juventus in un vero e proprio scontro per lo scudetto. L’ex presidente dell’Inter punge Agnelli, ecco una parte dell’intervista riportata dal ‘Corriere dello Sport’: “La Juventus ha deciso di liberare sia Conte che Marotta e l’Inter ha fatto bene a portare a ...

Pressione Alta : il pisolino pomeridiano la abbassa quanto i farmaci contro l’ipertensione : Il professor Giulio Stefanini, cardiologo di Humanitas, parla della relazione tra l’ipertensione e il pisolino pomeridiano. “Per abbassare la Pressione non c’è miglior farmaco del pisolino pomeridiano. Schiacciare un pisolino nella fascia oraria post prandiale ha, infatti, l’effetto di ridurre la Pressione sanguigna tanto quanto riesce ai farmaci per l’ipertensione. A rivelarlo è uno studio di un team di ricerca internazionale guidato da ...

Auchan-Conad - "rivoluzione" supermercati ad Alta tensione : che cosa sta succedendo : Stato di agitazione dei lavoratori del gruppo Auchan. "È arrivato ad un punto di rottura il confronto tra le organizzazioni...

Serie A - le ultime dai campi : Giampaolo verso un tridente inedito - Alta tensione in casa Samp : Si giocano le partite in Europa ma le squadre italiane si preparano per la 7^ giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di dare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Ecco le ultime dai campi in vista della giornata. PARMA – La squadra di D’Aversa al lavoro per preparare la sfida di sabato contro la Spal, i crociati hanno svolto lavori di prevenzione e ...

Governo - tra Conte e Renzi è Alta tensione. «Mistificare la realtà è scorretto» : Il Def è stato varato, ma gli incubi restano e contro di loro Giuseppe Conte ha combattuto anche ieri. «Sarà il nome?», chiede ai suoi, con un filo d'ironia, il...