The Drifter è un cupo thriller noir dallo stile davvero notevole

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Spesso gli sviluppatori, compresi quelli indie si concentrano su un certo genere cercando di perfezionare al meglio una particolare struttura di gioco. Gli australiani di Powerhoof hanno invece deciso di cambiare completamente rotta abbandonando l'impostazione da dungeon crawler del peculiare Crawl con un nuovissimo progetto che per ora non ha una finestra di lancio: The.Ci troviamo di fronte a una sorta di avventura punta e clicca dalle atmosfere pulpche si concentra su un vagabondo che vuole riabilitare il proprio nome scovando le persone che lo hanno incastrato (per cosa non è al momento chiaro) e quasi assassinato. Come detto il gioco si trova ancora in una fase piuttosto precoce dello sviluppo ma gli elementi curiosi non mancano come sottolineato anche dal trailer e dalle prime immagini condivise.Certo, la pixel art non piacerà a tutti i palati ma in questo caso il ...

GameIndustry_IT : The Drifter - Annunciato nuovo titolo 'Pulp Thriller' punta e clicca - STAMATAKISMICHA : -