Tennis | Matteo Berrettini e la corsa alle ATP Finals | si decide tutto a Parigi Il

Tennis - Matteo Berrettini numero 9 al mondo. Sinner entra nella top 100 : Matteo Berrettini fa il suo ingresso nella top ten del Tennis mondiale. Il classe 1996 romano è il nuovo numero 9 della classifica Atp. Un risultato eccezionale per l'azzurro, considerando che prima di lui solo Panatta, Barazzutti e Fognini erano riusciti in questa impresa. Un dato che conferma la crescita esponenziale di Berrettini che ora si trova ad un passo dalle Finals di Londra.Continua a leggere

Matteo Berrettini - la stella azzurra nel firmamento del Tennis : da n°53 alla top 10 ATP in 12 mesi - solo 3 italiani come lui : Matteo Berrettini entra per la prima volta in carriera in top 10: 12 mesi fa era 53° al mondo, adesso è 9°! come lui solo Panatta, Barazzutti e Fognini Finalmente l’Italia cala il poker. La storia del tennis azzurro ha il suo quarto alfiere in top 10. Il primo fu lo straordinario Adriano Panatta nel 1973, raggiunto 5 anni più tardi da Corrado Barazzutti. Ci sono voluti invece ben 41 anni per avere un terzo azzurro frai i migliori 10, Fabio ...

Tennis - Ranking ATP (28 ottobre) : Matteo Berrettini entra in top 10. Otto azzurri tra i primi cento - Jannik Sinner numero 93 : Matteo Berrettini è diventato ufficialmente il quarto giocatore italiano di sempre ad entrare tra i primi dieci del mondo. Il romano è da oggi il nuovo numero 9 del Ranking ATP. Un traguardo raggiunto grazie alla semifinale del torneo di Vienna, la seconda consecutiva dopo quella del Masters 1000 di Shanghai. E’ una settimana comunque storica per il Tennis nostrano, infatti l’Italia presenta ben Otto giocatori nella top 100 della ...

Tennis - Matteo Berrettini e la corsa verso le ATP Finals : cosa cambia con la sconfitta contro Thiem? La classifica e il ranking del romano : La sconfitta di Matteo Berrettini nelle semifinali del torneo ATP 500 di Vienna nega al romano la possibilità di fare un ulteriore passo in avanti in termini di punti nella Race to London (e ovviamente nella classifica ATP): l’azzurro rinforza l’ottavo posto, l’ultimo valido per le Finals di fine stagione, in attesa di capire se il più immediato inseguitore resterà l’iberico Roberto Bautista Agut, distante 130 punti, o ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Matteo Berrettini eliminato in semifinale. Dominic Thiem rimonta e vince al terzo set : E’ una sconfitta con tanti rimpianti per Matteo Berrettini, che viene eliminato in semifinale nel torneo ATP di Vienna dal padrone di casa Dominic Thiem. Il numero cinque del mondo si impone in rimonta dopo una battaglia oltre due ore e mezza di gioco con il punteggio di 4-6 7-5 6-3. Un ko che rallenta la corsa di Berrettini verso le ATP Finals, ma servirà tifare una sconfitta di Monfils, che vincendo il torneo può raggiungere nella Race ...

Matteo Berrettini - Rublev battuto in due set : con la semifinale conquistata a Vienna il Tennista azzurro entra nella Top 10 mondiale : Matteo Berrettini sarà il quarto tennista italiano dell’era Open, il settimo di sempre, ad abbattere il muro della Top 10 mondiale: da lunedì il 23enne romano sarà almeno numero 9 della classifica Atp. Merito della semifinale conquistata all’Erste Bank Open, torneo Atp 500 sul veloce indoor di Vienna, dopo aver battuto ai quarti Andrey Rublev. Berrettini si è imposto 2 set a 0 sul russo in poco meno di due ore di partita (1h53′) vincendo ...

Tennis - Matteo Berrettini : “Sto macinando partite su partite - sto crescendo tanto ed il mio livello si sta alzando” : Al termine dei quarti di finale vinti contro Andrey Rublev, nel torneo ATP 500 di Vienna, Matteo Berrettini è stato raggiunto dai microfoni di UbiTennis.com, ai quali ha raccontato le proprie sensazioni dopo il successo odierno. DI seguito le dichiarazioni del Tennista romano. Berrettini inizia con una battuta: “Se mi abituo bene pure io sono cavoli! Quello che sta succedendo adesso me lo porto dietro da un po’, sto macinando partite ...

Matteo Berrettini è in semifinale a Vienna e da lunedì sarà nella top 10 del Tennis : Non si ferma più Matteo Berrettini che a Vienna batte Rublev e conquista così l'ottava semifinale del 2019. Il tennista romano ora ha la certezza di entrare nella top ten lunedì prossimo. Berrettini, che è in piena corsa per un posto al Masters, è il quarto tennista italiano che conquista un posto tra i primi 10 del mondo, dopo Panatta, Barazzutti e Fognini.Continua a leggere

Tennis - Matteo Berrettini : “Partita tirata con Dimitrov. Le Finals? Fin quando non è matematico… Sinner è pazzesco” : Matteo Berrettini ha sconfitto il bulgaro Grigor Dimitrov con un doppio 7-6 e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna. Si tratta di un risultato pesantissimo per l’azzurro che sta inseguendo la qualificazione alle ATP Finals. Il Tennista romano ha rafforzato l’ottavo posto nella Race ed è sempre più vicino agli atti conclusivi della stagione. Il 23enne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : chi sfiderà Matteo Berrettini ai quarti di finale? Avversario - data - programma - orario d’inizio e tv : Matteo Berrettini si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna e ora attende di scoprire chi sarà il suo Avversario nel prossimo turno del torneo sul cemento austriaco. Il Tennista romano se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra il sudcoreano Hyeon Chung e il russo Andrey Rublev che si sfideranno domani, il nostro portacolori si potrà godere invece un giorno di riposo dopo aver liquidato Grigor Dimitrov e ...

Tennis : Matteo Berrettini raggiunge 40 successi stagionali. Il romano tra i più vincenti del 2019 : Matteo Berrettini continua ad arricchire il suo 2019 di vittorie. L’azzurro, grazie al sofferto successo odierno contro il britannico Kyle Edmund nel primo turno dell’ATP di Vienna, ha raggiunto quota 40 successi stagionali in 59 incontri disputati. Una percentuale di successo di circa il 68%, a testimonianza della grande continuità raggiunta dal romano in questa annata, soprattutto dal punto di vista mentale. Come riportato da ...