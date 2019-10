Salvini | “Dopo vittoria in Umbria ora anche Emilia Romagna e Calabria potranno scegliere”

Salvini in comizio dopo il malore ironizza su Renzi : “Dopo il confronto mi si è ingrossato il fegato” : dopo il malore per una sospetta colica renale, Matteo Salvini è tornato a parlare in pubblico a Corciano, in Umbria, dove sono previste le elezioni regionali. Il leader della Lega ha ironizzato sul confronto tv con Matteo Renzi: “dopo la serata mi si è ingrossato il fegato. Lui ha insultato per un’ora, rappresenta solo se stesso”. L'articolo Salvini in comizio dopo il malore ironizza su Renzi: “dopo il confronto mi si è ...