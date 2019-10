Rugby | Mondiali 2019 | Inghilterra-Sudafrica | la concretezza al comando

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Saràla finale dellaWorld Cup. Una finale che le due squadre aspettavano da 12 anni, da quel 2007 quando gli Springboks si imposero a Parigi, alzando la loro seconda Coppa del Mondo. Una finale tra due delle tre formazioni più accreditate alla vigilia e che vede il XV di Eddie Jones arrivare sulle ali dell’entusiasmo di aver battuto lo spauracchio numero 1, gli All Blacks. Ma se l’appare favorita, va detto che in campo scendono due squadre costruite per questo appuntamento. Sembra passata un’era, eppure era solo il 2016 quando ilcrollava clamorosamente a Firenze contro l’Italia. Ma quella sconfitta era solo la punta dell’iceberg di una squadra che non girava più. Dal ko con il Giappone ai2015, dove gli Springboks arrivarono comunque fino in semifinale, per almeno un biennio la squadra ...

