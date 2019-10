Report | Tiramani della Lega annuncia esposto ad Agcom | ' Violato il silenzio elettorale'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Continuano le polemiche sulla puntata di lunedì scorso di, incentrata sulla vicenda dei presunti fondi russi ricevuti dalla. Dopo la spaccatura in seno al Cda Rai, nella giornata di sabato su Rai 3 è stata mandata in onda la replicatrasmissione, e ciò ha suscitato la pronta reazione del capogruppo Vigilanza Rai del Carroccio, Paolo, il quale hato che verrà presentato unall'per violazione delto al voto in Umbria. Intanto il conduttoretrasmissione, Sigfrido Ranucci, ha anticipato che stasera, 28 ottobre, andrà in onda un altro appuntamento dedicato all'inchiesta giornalistica sulla cosiddetta "Moscopoli"....

