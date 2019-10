L’evasione fiscale aumenta ancora | al Nord livelli record

“Spianare il Turchino”. L’approccio di Tinti contro L’evasione fiscale : Roma. Da noi non c’è questione che non possa essere risolta facilmente, da sempre siamo il paese dove le soluzioni semplici ai problemi complessi trovano terreno fertile. Solo che decenni fa questo approccio era una prerogativa dell’intrattenimento, oggi invece dell’approfondimento politico. Allora

L’Istantanea – L’evasione fiscale vista dal sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa : Ieri in tv è sbucato da Vespa un signor benaltrista, Alessio Villarosa, che dice di essere sottosegretario all’Economia e deputato dei Cinquestelle. È stato così caruccio, così comprensivo con gli evasori fiscali, così compassionevole che al dirimpettaio, il suo collega di Fratelli d’Italia chiamato a contraddirlo, è mancata la parola. Facciamo piano, ha detto Villarosa, a chiamare evasori gli evasori fiscali. E grande cautela a sospettare che ...

La lotta di Conte e Di Maio alL’evasione fiscale : quanto si può recuperare davvero : La lotta all'evasione fiscale è uno dei punti chiave della manovra approvata dal Consiglio dei ministri, su cui sia Giuseppe Conte che Luigi Di Maio hanno insistito fiduciosi. Il governo prevede di recuperare svariati miliardi di euro dal contrasto all'evasione, coperture aggiuntive che verranno poi inserite nella legge di Bilancio. Ma come si può calcolare il gettito della lotta all'evasione prima ancora dell'attuazione a pieno regime delle ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Ottobre : Chi vuole manette e chi carezze. Guerra alL’evasione fiscale? Per Conte la soglia dei contanti deve scendere a mille euro - a Renzi va bene a 3 mila : Conti pubblici Manovra, la pace giallorosa. Quota 100 non viene toccata Via libera – In serata il governo approva il Documento di bilancio e lo invia a Bruxelles. Nel dl Fiscale tasse sulle vincite e multe a chi non usa il Pos. Via la norma sulle sim di Patrizia De Rubertis e Carlo Di Foggia Merdogan di Marco Travaglio Che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sia una merdaccia è un dato ormai acquisito, tant’è che nessuno si ...

Lotta alL’evasione - nel decreto fiscale mancano 3 - 5 miliardi (su 7) : La strada è ancora lunga per arrivare ai 7,2 miliardi di maggiori entrate da Lotta all’evasione indicati dal Governo nella Nota di aggiornamento al Def. Dalla bozza del decreto legge fiscale collegato alla manovra il conto non arriva a superare 3,5 miliardi di euro

Bankitalia : “Stop alL’evasione : serve riforma fiscale e incentivi ai pagamenti elettronici” : Il vicedirettore di Bankitalia, Luigi Federico Signorini, di fronte alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, ha segnalato l'importanza di spingere verso "iniziative che incentivino l'uso di strumenti di pagamento tracciabili, che tendono a ridurre i tempi e i costi delle transazioni e che possono contribuire a contrastare, oltre all'evasione, altri comportamenti illegali". Signorini ha anche rivisto le stime di crescita e avvertito sulla ...

Istat : “Economia italiana è debole - L’evasione fiscale frena la crescita” : Il presidente dell'Istituto nazionale di statistica Gian Carlo Blangiardo in audizione oggi nelle commissioni Bilancio ha parlato in merito alla Nota di aggiornamento al Def. Ha segnalato una sostanziale persistenza dell'attuale fase di debolezza del ciclo economico collegata anche alla persistenza di elevati livelli di evasione fiscale.Continua a leggere

Archiviata l’inchiesta sulL’evasione fiscale di Amazon in Italia : (Photo by Smith Collection/Gado/Getty Images) I giudici della procura di Milano hanno disposto l’archiviazione del fascicolo dell’inchiesta a carico della legale rappresentante di Amazon in Europa, Eva Gehlin, per omessa dichiarazione dei redditi nel nostro Paese. Secondo quanto riportato da Reuters, il gip milanese Giusy Barbara ha stabilito che la cifra evasa dal colosso sarebbe al di sotto dei limiti di punibilità imposti dalla legge, ovvero ...

Si può lottare contro L’evasione fiscale con le lotterie? : Il governo vuole mettere in pratica una vecchia proposta – trasformare gli scontrini in biglietti di una lotteria – ma nei paesi che ci hanno già provato non è stato risolutivo

L’evasione fiscale - spiegata bene : Breve guida a chi, come e quanto evade le tasse e come si può fare perché non accada, ora che il governo sostiene che sia «il problema di tutto il sistema»

Prodi : “Italia Viva di Renzi somiglia a uno yogurt che ha scadenza ravvicinata. Pd abbia un punto nell’agenda : lotta alL’evasione fiscale” : I partiti di un “uomo solo” sono una “tragedia”, compreso quello di Matteo Renzi, Italia Viva. “Bellissimo nome. Un mio amico lo propose per uno yogurt forse per i fermenti vivi. Il problema è che lo yogurt ha una scadenza ravvicinata e questo per un partito può essere un problema”. Anche perché i partiti personali “funzionano la prima volta” e “ripeterli crea problemi”. Romano Prodi ...

Contante - Confindustria propone una tassa sui prelievi per combattere L’evasione fiscale : Il Centro studi di Confindustria propone una tassa sul prelievo di contanti per combattere l’evasione fiscale. La proposta, avanzata nell’ambito del dibattito in vista della prossima legge di bilancio, non comporterebbe oneri aggiuntivi netti per la finanza pubblica e consentirebbe, attraverso una commissione del 2% sui prelievi superiori ai 1500 euro mensili, di recuperare circa 3,4 miliardi l’anno che, nell’ottica di ...