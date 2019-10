Il rimborso per le bollette a 28 giorni è da oggi più facile grazie al modulo online

rimborso Vodafone per fatturazione a 28 giorni con sconto su smartphone - i nuovi termini : Chi non ha ancora ottenuto il Rimborso Vodafone per la fatturazione a 28 giorni deve sapere come il vettore mobile abbia in serbo un rinnovato piano per offrire il risarcimento dovuto ai suoi clienti nella formula di sconti e promozioni. Piuttosto che spingere su un corrispettivo in denaro, l'operatore ha deciso di prorogare una sua iniziativa per la quale gli utenti beneficiari potranno godere di un risparmio su qualche acquisto. Come ...

Bindi (Abbott) : “Superare differenze rimborso strumenti controllo diabete” : Milano, 8 ott. (AdnKronos Salute) – “Pur prevedendo il rimborso totale di strumenti come il nostro FreeStyle Libre*, per il controllo della glicemia nei diabetici, le Regioni italiane prevedono ancora vari parametri per l’assegnazione del rimborso che andrebbero eliminati”. Così Massimiliano Bindi, amministratore delegato di Abbott Diabetes Care Italia, intervenuto a Milano all’assegnazione del Premio Galeno ...

Che pasticcio il rimborso TIM per fatturazione a 28 giorni - 187 rimanda ad AGCOM : Come è possibile ottenere il rimborso TIM per la fatturazione a 28 giorni dichiarata pratica commerciale scorretta degli operatori? Possibile rivolgersi al solo 187 per ottenere la restituzione del maltolto come indicato dallo stesso vettore? Le cose non sono così semplici come preventivato in un primo momento e c'è in realtà un bel po' di confusione sulla procedura corretta da utilizzare. Il rimborso TIM per la fatturazione a 28 giorno è ...

Brutte notizie per i clienti Eolo Formula : chiude il servizio ma c’è il rimborso : Molti dei clienti Eolo con offerta ADSl Formula lo sapranno già, altri stanno per apprendere una triste verità: il servizio di connessione finora garantito nelle loro case cesserà di funzionare nel giro di qualche settimana. La decisione è stata presa a monte dalla stessa azienda e di fatti è irrevocabile. Chi conosce già Eolo sa bene come l'azienda fornisca in italia soprattutto connessioni con tecnologia FWA, Fixed Wirelss Access e Fibra ...

rimborso di 10 dollari per tutti quelli che hanno comprato il Samsung Galaxy S4 : verdetto emesso : Sapevate che il colosso di Seul aveva provveduto a truccare i benchmark relativi al Samsung Galaxy S4? Come riportato dal portale 'theregister.co.uk', il produttore asiatico sarà tenuto a risarcire quelli che l'avevano acquistato con un Rimborso simbolico di 10 dollari (pari a 9.16 euro al cambio attuale). La questione affonda le proprie radici in una causa legale del 2014 intentata contro l'OEM, accusato di aver indotto una porzione di codice ...

rimborso per i crac bancari? «Automatico» se il patrimonio rispetta i limiti : Per accedere alla procedura semplificata di indennizzo, il singolo risparmiatore (non il suo nucleo familiare) deve avere al 31 dicembre 2018 un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro