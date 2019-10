Il «Joker» Joaquin Phoenix compie 45 anni

Joker : Jared Leto geloso di Joaquin Phoenix - tenta di sabotare il film - : Elisabetta Esposito Jared Leto potrebbe aver cercato di impedire la realizzazione di "Joker", il film successo di pubblico interpretato dall'attore Joaquin Phoenix Jared Leto avrebbe cercato di impedire la realizzazione del film “Joker”. Lo riporta il DailyMail, nel sottolineare come l’attore - che ha interpretato lo stesso villain in “Suicide Squad” - abbia cercato in più modi di fermare la pellicola di Warner Bros, interpretata da ...

Il costume di Joker di Joaquin Phoenix è rosso e non viola : Quanti di voi hanno notato il costume di Joker? In pochi giorni dall’uscita nelle sale, il Joker di Todd Phillips e Joaquin Phoenix è diventato uno dei film più discussi e virali dell’anno. È stato definito come il cinecomic più apprezzato al mondo e inizia già ad accumulare premi, a partire dal Leone d'oro del Festival di Venezia, mentre il nome di Phoenix è accreditato alla vittoria ...

Joaquin Phoenix - il fuoriclasse maledetto che vide morire il fratello River e pianse l’amico Heath Ledger (già Joker da Oscar) : Dal tormento all’estasi. Joaquin Phoenix è finito sul tetto del mondo. Grazie al Joker interpretato per Todd Phillips è balzato in quelle orbite spaziotemporali che Hollywood regala ai fuoriclasse maledetti. Tanto che basta uno starnuto e il web impazzisce. Poche ore fa l’incidente con la sua Tesla che si disintegra velocissima contro un camion dei pompieri e subito la massa di fan, e non solo, pensa di rivivere il mito di James Dean o Heath ...

Perché il «Joker» con Joaquin Phoenix - Leone d'oro a Venezia - corre già per gli Oscar : C’è chi dice che è eccessivo, quasi caricaturale, e chi addirittura sostiene che con la trasformazione fisica gioca facile, ma Joaquin Phoenix è da Oscar nei panni di Joker. Anche senza Coppa Volpi, che avrebbe meritato a pari merito con il bravissimo Luca Marinelli. Il motivo? Vi sarà chiaro a pochi minuti dall'inizio del film (meno di tre, per l’esattezza). L’attore, che ha già vinto a Venezia ...

La maledizione di Joker : terribile incidente per Joaquin Phoenix. Heath Ledger era morto dopo aver vestito gli stessi panni : Joaquin Phoenix, l’attore che ha interpretato il film cinematografico di enorme successo Joker, uscito da poco nella sale, è rimasto vittima di un brutto incidente stradale. La star di Hollywood si trovava a bordo della sua Tesla, in un parcheggio, quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro un camion dei pompieri parcheggiato. La macchina dell’attore 45enne è ...

Joaquin Phoenix - brutto incidente stradale per l’attore di Joker : si è schiantato contro un camion dei pompieri : Joaquin Phoenix, l’attore interprete di Joker nell’ultimo omonimo film, è rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale. Il 45enne si trovava a bordo della sua Tesla all’interno di un parcheggio negli Stati Uniti quando ha preso una curva a velocità troppo elevata, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un camion dei pompieri che era parcheggiato, come riferisce il sito Tmz. La macchina di ...

La malattia del Joker di Joaquin Phoenix esiste in natura? La risposta del neurologo : Arthur Fleck, il Joker dell’omonimo film di Todd Phillips interpretato da Joaquin Phoenix, soffre di attacchi di riso che rendono difficile la relazione con gli altri. Durante un viaggio in autobus una mamma stronca bruscamente il suo tentativo di rendersi simpatico nei confronti del figlio e lo stress causato dal malinteso gli scatena un’irrefrenabile risata. Così estrae dal taschino della giacca un biglietto plastificato in ...

Joaquin Phoenix : "Un sequel di Joker? Sarebbe bello. Per il ruolo ho perso 23 chili : sentivo di impazzire" : “Joker” è arrivato al cinema da pochi giorni, ma visto il grande successo qualcuno già pensa al sequel. A parlarne è lo stesso protagonista, Joaquin Phoenix, che ha dichiarato: “Non pensavo che questo film Sarebbe stato così importante per me. Onestamente, non riesco a smettere di pensarci. Ne ho parlato con Todd Phillips, mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui. Se ci fosse qualcos’altro da ...

«Joker» dà i numeri e Joaquin Phoenix apre al sequel : Joker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixJoker: Joaquin PhoenixI costi di produzione Joker li ha ripagati in un solo weekend, dimostrando che un blockbuster, per essere definito tale, non ha bisogno di levarsi nulla in termini di qualità. La pellicola di Todd Phillips, ...

Joker - i commenti sui social sono tutti per Joaquin Phoenix : “Dategli questo fott*** Oscar” : “Dategli questo fottuto Oscar”. Joaquin Phoenix, e Joker di Todd Phillips, dopo tre giorni di programmazione in sala (due negli Stati Uniti) stanno letteralmente spopolando nei commenti sui social. Difficile trovare un qualche nasino storto di fronte al film Joker. Gli hashtag #Jokermovie e #Jokerfilm sono in trending topic su Twitter da oltre 24 ore come raramente è capitato (a spanne: i film sui supereroi Marvel o qualche titolo top di ...

Joker - quella sua risata tra lo sguaiato - l’isterico e lo stridulo. Joaquin Phoenix : “Sono quasi impazzito per farla” : Ve l’avevamo anticipato dal Festival di Venezia. La risata del Joker/Arthur Fleck, l’uomo/clown interpretato plasticamente da Joaquin Phoenix, nel film appena uscito in Italia diretto da Todd Phillips, vi rimarrà nelle orecchie per parecchio tempo. Una sonorità tra lo sguaiato, l’isterico e lo stridulo. Nulla a che fare con la soddisfazione di un sorriso. Perché Arthur, il protagonista del film, sta male. E più sta male più ride senza controllo ...

Joker da oggi al cinema/ Previsto un sequel del film con Joaquin Phoenix? : Vincitore del Leone d'Oro a Venezia 76, Joker di Todd Phillips da oggi in sala. Joaquin Phoenix: 'Ho perso quasi 25 chili'.

Perché il film su «Joker» con Joaquin Phoenix mette a disagio e divide il pubblico : Sono tante le impressioni che suscita Joker, il film di Todd Phillps interpretato da Joaquin Phoenix, nelle sale italiane dal 3 ottobre. Tra i tanti aggettivi che circolano sulla pellicola, insieme a "disturbante", è molto usato “divisivo”, perché solleva riflessioni diverse, a volte opposte, su questioni particolarmente delicate, senza prendere una posizione univoca, senza esprimere un giudizio. Joker, ...

Joker - Joaquin Phoenix - Gotham e un mondo disperato da notte del giudizio : A Gotham tira una bruttissima aria e c'è Joker, un clown triste e bullizzato che inizia a provare il brivido di uccidere e finisce per sconvolgere la città. Nelle sale (e prima alla Mostra del Cinema di Venezia) oggi cala l'oscurità inquietante e violenta del peggiore nemico di Batman e nulla sarà più come prima. Nuovo capitolo dei fortunati cinecomics di una maturità espressiva già senza pari, a ...