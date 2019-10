Il Consiglio comunale di Milano ha approvato | seppur con molte condizioni | la proposta di

San Siro - sì condizionato del Consiglio comunale al nuovo stadio : non si abbatte il Meazza : Dal Consiglio comunale di Milano è arrivato il via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza, prima firma Ceccarelli, passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza, impegna però il Comune a evitare l’abbattimento del vecchio stadio Meazza. L’ordine del giorno approvato dalla ...

Milano - ok Consiglio comunale a nuovo stadio. Paletti su realizzazione : È arrivato il via libera del Consiglio Comunale di Milano all'ordine del giorno della maggioranza di centrosinistra sul futuro di San Siro e sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano. Ma sono 16 le condizioni che vengono poste nel documento approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 7 astenuti, per la realizzazione della nuova struttura voluta da Milan e Inter. Il futuro del Meazza Allo stesso tempo il documento invita anche a ...

Milano - sì del Consiglio comunale al nuovo San Siro : «Ma non si abbatta il Meazza» : Via libera alla Giunta per andare avanti con il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan. La mozione della maggioranza passata con 27 voti favorevoli, 11 contrari e 7 astenuti, tra cui alcuni di Forza Italia e Milly Moratti della maggioranza

Calabria : Consiglio comunale va sciolto - serve commissario : Roma – “Il consiglio comunale di Roma va sciolto e va nominato un commissario per ripristinare la legalità e la corretta gestione della Capitale d’Italia. Il ‘caso Roma’ non è una questione locale e se il governo non vede margini per questi interventi, i romani sono certa che li vedano”. Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria durante il Question Time con il ministro dell’Interno Lamorgese. “Roma, il fulcro della storia e ...

Milano : Consiglio comunale approva piano di governo del territorio (3) : (AdnKronos) - Una città, 88 quartieri da chiamare per nome. Gli 88 quartieri di Milano verranno valorizzati attraverso la rigenerazione di piazze, spazi pubblici e offerta di servizi ai cittadini, con l’obiettivo di superare il divario territoriale e sociale tra centro e periferia, creando una città

Milano : Consiglio comunale approva piano di governo del territorio (2) : (AdnKronos) - San Siro, Goccia-Bovisa, piazza d’Armi, Ronchetto, Porto di Mare e Rubattino sono le 6 aree della città che si svilupperanno a partire dall’insediamento di “Grandi Funzioni Urbane” come ospedali, impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative. Alla Goccia-Bovisa, dove è già in c

Milano : Consiglio comunale approva piano di governo del territorio : Milano, 14 ott. (AdnKronos) - Con 26 voti favorevoli e 12 contrari, il consiglio comunale di Milano ha approvato il piano di governo del territorio comprendente il nuovo Documento di piano, la variante del piano dei Servizi, comprensivo del piano per le Attrezzature Religiose e la variante del piano

Cerignola - sciolto per infiltrazioni mafiose il Consiglio comunale : è il secondo nel Foggiano nell’ultimo anno : Il consiglio comunale di Cerignola è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Dopo 6 mesi di accertamenti da parte della commissione d’accesso, la relazione prefettizia giunta al ministero dell’Interno e portata in consiglio dei ministri da Luciana Lamorgese ha stabilito che sono stati “accertati condizionamenti da parte delle locali organizzazioni criminali”. Per questo il comune Foggiano, quasi 60mila abitanti, è stato ...

Cerignola. Sciolto il Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose : Brutta pagina per la politica a Cerignola. Il consiglio dei ministri ha ordinato lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni

Inaugura una statua e ‘concede’ ai giovani di non andare a scuola - Ibrahimovic fa infuriare il Consiglio comunale di Malmoe : L’attaccante svedese ha invitato numerosi giovani alla cerimonia di Inaugurazione di una sua statua, dandogli il ‘permesso’ di non andare a scuola Zlatan Ibrahimovic non smette di far parlare di sè, non solo per le sue gesta sul terreno di gioco, ma anche per le sue controverse dichiarazioni. AFP/LaPresse Oggi l’attaccante svedese ha Inaugurato una sua statua a Malmoe, invitando sui social i giovani a partecipare ...

Milano : consigliere Lega appende crocifisso in aula Consiglio comunale : Milano, 7 ott. (AdnKronos) - Il consigliere della Lega, Massimiliano Bastoni ha appeso un crocifisso in consiglio comunale a Milano scatenando polemiche tra l'opposizione. "È curioso che chi frequenta ambienti vicini agli estremisti e neofascisti di Lealtà Azione si scopra oggi testimone dei valori

Milan-Inter - lo stadio dei desideri che il Consiglio comunale non vuole : Palazzo Marino diviso: contrari e indecisi sono più della metà. L’interesse pubblico verrà dichiarato dopo la metà del mese di ottobre