Turingia estrema Uno su 4 vota AfD Vince la sinistra | male la Cdu

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) Nelle elezioni regionali in, l’ultradestra dell’Afd ha più che raddoppiato i consensi volando al 24%. Primo partito con il 29,5% diventerebbe la(Linke, ex comunisti), mentre l’Unione cristiano-democratica (Cdu) della cancelliera Angela Merkel registrerebbe il peggior risultato di sempre nella regione col 22,5% (-11 punti).E’ quanto prevedono gli exit poll pubblicati dal primo canale pubblico tedesco Ard sulla tornata elettorale svoltasi oggi nel piccolo Land orientale.

rizzina2005 : RT @jeperego: #Germania, elezioni in #Turingia, prime proiezioni . Vince l’estrema sinistra Linke, raddoppia l’ estrema destra AfD. CDU:… - francang1950 : RT @jeperego: #Germania, elezioni in #Turingia, prime proiezioni . Vince l’estrema sinistra Linke, raddoppia l’ estrema destra AfD. CDU:… - Davide06417943 : RT @jeperego: #Germania, elezioni in #Turingia, prime proiezioni . Vince l’estrema sinistra Linke, raddoppia l’ estrema destra AfD. CDU:… -