Semplici | “Siamo stati bravi a soffrire tutti assieme | compreso il pubblico”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) L’allenatore della Spal, Leonardo, si è fermato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Napoli a Ferrara “Sono soddisfatto. Sapevamo che era una squadra di valore, differente dalla Spal. Abbiamo fatto una bella gara per portare a casa dei punti. La squadra ha dato tutto, è stata una bella prestazione, sonoi ragazzi. Sappiamo le difficoltà che abbiamo incontrato ma giocando con questo spirito porteremo a casa il risultato”. Sulla partita e sul valore del Napoli “I ragazzi sono consapevoli del percorso che bisogna fare. Sapevamo di affrontare una squadra che, dopo la Juve, ha il miglior organico. Si doveva fare una partita sopra le righe. In alcuni momenti ci siamo riusciti, in altri meno. Siamoil pubblico e a portare a casa il risultato” Sull’organizzazione della squadra ...

