Se il grande amore è un ostacolo | quel che resta è il vuoto

Hoara Borselli ricorda Walter Zenga : “grande storia d’amore ma troppo geloso” : Hoara Borselli a Vieni da me racconta la storia d’amore con Walter Zenga Hoara Borselli è tornata in tv. La soubrette è stata tra gli ospiti di Caterina Balivo a Vieni da me, nella puntata in onda su Rai Uno martedì 22 ottobre. Hoara ha parlato a lungo della sua infanzia, della sua carriera e […] L'articolo Hoara Borselli ricorda Walter Zenga: “Grande storia d’amore ma troppo geloso” proviene da Gossip e Tv.

Un medico in famiglia - che fine ha fatto Giulio Scarpati : “È tornato al suo grande amore” : Indimenticabile Giulio Scarpati in ‘Un medico in famiglia’. Per anni abbiamo visto l’attore nei panni di Lele Martini, il protagonista della fiction che per la prima volta abbiamo visto su Raiuno nel lontano 1998. Era considerato il dottore più famoso della tv e non ci han messo molto a conquistare il cuore di milioni di italiani. Scarpati interpretava un medico della Asl, impegnato non solo a prendersi cura dei suoi pazienti, ma anche a ...

Angelo Sanzio - il Ken italiano in esclusiva a Leggo : «Vi presento Enrico - il mio grande amore» : Angelo Sanzio, il Ken italiano si confida in esclusiva a Leggo per parlare per la prima volta della sua sfera più intima, quella amorosa. Nonostante le innumerevoli operazioni chirurgiche che...

Angelo Sanzio - il Ken italiano in esclusiva a Leggo : «Vi presento Enrico - il mio grande amore» : Angelo Sanzio, il Ken italiano si confida in esclusiva a Leggo per parlare per la prima volta della sua sfera più intima, quella amorosa. Nonostante le innumerevoli operazioni chirurgiche che...

grande Fratello Kikò e Ambra - amore difficile : sfogo improvviso : amore altalenante tra Kikò e Ambra del Gf: la confessione dell’ex di Tina Cipollari Non è una storia proprio semplice da gestire, quella di Ambra e Kikò, ma entrambi hanno intenzione di impegnarsi per far funzionare tutto. Anche perché l’amore non è mai venuto meno. L’hairstylist, dopo alcuni sfoghi sparsi attraverso i quali si è […] L'articolo Grande Fratello Kikò e Ambra, amore difficile: sfogo improvviso proviene da ...

Nana : la storia d’amore più grande di Ai Yazawa in versione animata : https://www.youtube.com/watch?v=z7j6k8nWDtE Ai Yazawa non è un’autrice di fumetti giapponesi comune: è la BaNana Yoshimoto della mangaka, è un’artista in grado di restituire i pensieri, gli stati d’animo, le insicurezze e il vuoto di una generazione di giovani donne adulte ma ancora aggrappate ai sogni e ai desideri dell’adolescenza. Poche come lei sanno farlo, e grazie a Netflix, che dal 1° ottobre accoglie nella propria libreria Nana – ...

Llorente : “Amore a prima vista con Napoli - mi sono trovato alla grande! La sconfitta col Cagliari un colpo duro - c’era un rigore mi hanno strappato la maglia. Mi trovo bene in coppia con Milik. Su Fabian e lo scudetto…” : L’intervista di Fernand Llorente L’attaccante della SSC Napoli, Fernando Llorente è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: Mercoledì la sconfitta contro il Cagliari. Quanta rabbia c’è? “E’ stato un colpo duro per noi, penso che abbiamo fatto una buona gara con tante occasioni. Quando sbagli tanto può capitare e capita ...

Giulia De Lellis in relax nel nido d'amore con Iannone... prima del grande riposo : L'influencer a breve prenderà una lunghissima pausa dal tour di presentazione del suo libro, nel frattempo si gode il...

Morto il nonno di Gennaro Lillio - l’ex del grande Fratello : “Non dimentico l’amore che ci hai dato” : Gennaro Lillio, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, dice addio al nonno Guido. Il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè ha fatto sapere sui social che l’uomo sarebbe Morto questa notte. “Non dimentico tutto l’amore che ci hai dato” ha scritto Gennaro, abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni.Continua a leggere

Giulia Salemi - grande emozione a Venezia : ha trovato un nuovo amore? : Giulia Salemi meravigliosa sul red carpet a Venezia. I suoi occhi lucidi non nascondono la grande emozione Stamattina Giulia Salemi è arrivata in laguna e poco fa, dopo un’accurata preparazione, ha sfilato sul famosissimo red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Avvolta da un bellissimo ed audace abito firmato Millanova, Giulia ha attraversato il […] L'articolo Giulia Salemi, grande emozione a Venezia: ha trovato un nuovo ...