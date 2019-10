Regione | perché il presidente Emiliano non manda via l' assessore Ruggeri?

Fonte : repubblica

(Di domenica 27 ottobre 2019) Mentre alla Procura spetta il compito di valutare la rilevanza penale dei fatti, la questione politica che l'inchiesta di Foggia propone dovrebbe interessare tutti i pugliesi

matteosalvinimi : #Salvini: ieri Conte ha detto che il voto in Umbria non conta niente a livello nazionale perché la regione è grande… - gabriellabocca : RT @e_guarducci: #TroppoBellaPerCascarci “Perché un ministro italiano ha scelto di fare i due terzi dei suoi viaggi di lavoro nella regione… - doloresebasta : RT @avimmaisacap: Cara @virginiaraggi, condivido tutto quello che ha detto Anna, e aggiungo che se c'è dell'immondizia per strada è solo pe… -