Papa Francesco | “Amazzonia sfregiata | si disprezza il popolo rubando la terra”

Crozza-Papa Francesco diventa Tecno-papa per sistemare i conti in rosso del Vaticano : Nel corso di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata su Nove, Maurizio Crozza è Papa Francesco che, per sistemare i conti in rosso del Vaticano, diventa Tecno – papa: “Cari fratelli, care sorelle è un’occasione imperdibile! In ottimo contesto abitativo proponiamo 340 locali con guardiania svizzera e tavernetta affrescata da Michelangelo. La trattativa però è riservata. Perché le nostre soluzioni immobiliari vi faranno vivere ...

Papa Francesco - è terremoto in Vaticano : il Sinodo apre ai preti sposati - sfida alla tradizione : Il lavoro del Sinodo sull’Amazzonia è terminato. E il documento finale è un vero e proprio terremoto per il Vaticano, già da tempo spaccato sulla figura di Papa Francesco per le sue eccessive aperture. Già, perché vi è nero su bianco l’apertura ai preti sposati (ma passando dal diaconato permanente)

Papa Francesco - altro scandalo in Vaticano : spunta un altro immobile acquistato per 96 milioni di euro : Un altro immobile nel mirino di Papa Francesco. Si tratta "di un blocco immobiliare ubicato nel centro di Londra, con esterno in mattoni rossi, in buono stato di conservazione" dalla modica cifra di "94,3 milioni di euro". Questo è quanto scritto - secondo Repubblica - nel 2015 dall'allora president

Inaugurata anche a Genova la "Lavanderia di Papa Francesco" : Nei locali destinati a questo servizio ci saranno detersivi, ammorbidenti e detergenti per la persona, oltre a lavatrici, asciugatrici e ferri da stiro

Statue indigene - Papa Francesco ha domandato perdono : Giuseppe Aloisi Papa Francesco è intervenuto sul caso delle Statue indigene gettate nel Tevere: il pontefice argentino, in quanto vescovo di Roma, ha chiesto scusa per l'accaduto nella diocesi che presiede Sono state al centro di vero e proprio caso, specie per via del ratto subito e del fatto di essere state scaraventate nel Tevere, ma ore le Statue indigene, quelle introdotte a Roma per via del Sinodo panamazzonico, hanno trovato ...

Roma - Papa Francesco chiede perdono per le statue indigene rubate e gettate nel Tevere : “Come vescovo di questa diocesi chiedo perdono alle persone che sono state offese“. Venerdì mattina alla fine della preghiera del Sinodo Papa Francesco chiede perdono per le statue rubate la notte del 20 ottobre dalla chiesa di Santa Maria in Traspontina, a due passi dal Vaticano, e gettate nel Tevere. Il Pontefice mette in risalto il clamore mediatico legato alla vicenda e precisa che le statue, esposte “senza intenzioni ...

Papa Francesco - guerra in Vaticano tra Aif e gendarmeria. I dettagli sconcertanti sulla perquisizione : Scontro precedenti in Vaticano tra la magistratura di Papa Francesco e l'Aif, l'Authority di vigilanza finanziaria, sul caso Moneyval. Il presidente dell'Aif René Bruelhart ha difeso a spada tratta il direttore Tommaso Di Ruzza, perquisito insieme ad altri 4 funzionari della Segreteria di Stato vati

Papa Francesco preoccupato per gli scandali : "Ora si cerca la puzza di marcio nel Vaticano" : Gli ultimi scandali stanno provando non poco Papa Francesco, che da tempo le tenta tutte per ridare "trasparenza alla Chiesa". Dopo il blitz con perquisizioni e sequestri nei locali della prima sezione della Segreteria di Stato e dell'Autorità di Informazione finanziaria, Bergoglio preferisce attend

Papa Francesco "il vero obiettivo" : Vaticano a rischio bancarotta - la tesi-choc del cardinale Maradiaga : Il caso delle operazioni finanziarie del Vaticano è solo un modo per attaccare Papa Francesco. Il cardinale Oscar Rodriguez Maradiaga, porporato sudamericano a capo del C9, il ristretto consiglio composto da cardinali chiamati a riformare la curia di Roma e la Chiesa, amico personale e consigliere d

“Il Vaticano è a rischio fallimento finanziario” : tra malumori e tradimenti - come è fallita la rivoluzione promessa da Papa Francesco : Il Vaticano è a rischio default. Se entro il 2023 i conti non saranno risanati la Santa Sede potrebbe essere travolta da un crac finanziario. È quanto emerge dai documenti pubblicati nel nuovo libro di Gianluigi Nuzzi, Giudizio universale, edito da Chiarelettere. Un volume che, proprio come i precedenti scritti dal giornalista sul Vaticano, svela retroscena inediti e a dir poco inquietanti della vita dei sacri palazzi. Un testo che arriva mentre ...

Papa Francesco - la giornata drammatica : Vaticano a un passo dal default - i documento che lo tormentano : La crisi finanziaria del Vaticano è arrivata al punto di non ritorno: il default. A raccontare i disperati conti in rosso è Gianluigi Nuzzi, che nel suo nuovo libro parla di un Vaticano arrivato all'orlo del precipizio. L'ultimo atto è a fine maggio quando Bergoglio - spiega Repubblica - riceve i da

Papa Francesco : “Chiacchiere e pettegolezzi inquinano” : “Siamo chiamati ad avvicinarci a Dio e agli altri: a Dio, l’Altissimo, nel silenzio, nella preghiera, prendendo le distanze dalle chiacchiere e dai pettegolezzi che inquinano”: solo le parole di Papa Francesco, pronunciate in occasione dell’omelia della messa per la Giornata Mondiale Missionaria. Il Pontefice ha richiamato l’immagine del monte contenuta nelle Letture del giorno per sottolineare che ...

Alle 22 di stasera siamo convocati in tutto il mondo da Papa Francesco per una preghiera per la pace in Siria : iniziativa ufficiale? : Cosa c'è di vero nell'annuncio social più diffuso in queste ore: davvero Alle 22 di stasera siamo convocati in tutto il mondo da Papa Francesco per una preghiera per la pace in Siria? Una nota sta letteralmente sbancando le chat di WhatsApp e sono in molti a chiedersi se l'iniziativa sia partita davvero da Papa Francesco come sembrerebbe, oppure si tratta solo di una catena social, per quanto lodevole, ma non abbinata ad alcuna reale invito del ...

Papa Francesco - scandalo in Vaticano : milioni di euro per i poveri investiti in una piattaforma petrolifera : Il Vaticano di Papa Francesco, ora più che mai, trema. Si infittisce di dettagli sconcertanti l'inchiesta dell'Espresso che ha scoperchiato un vaso di Pandora dalle terribili conseguenze. "Corruzione, peculato e truffa", sono queste le accuse dei pm di Bergoglio impegnati a indagare su alcune operaz