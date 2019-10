Napoli | Koulibaly | “Ci aspettavamo di più | volevamo portare a casa i tre punti”

Koulibaly : «Dobbiamo pensare a prendere meno gol - non è vero che ci sono due Napoli» : Le parole di Koulibaly al termine di Spall-Napoli 1-1, da Tv Luna. «Ci aspettavamo di più, volevamo tornare da Ferrara con i tre punti. Peccato per il gol subito, dobbiamo pensare a prendere meno gol. Se non prendiamo gol, possiamo vincere più facilmente. Poi loro si sono messi tutti dietro, dobbiamo essere più bravi a gestire le partite». «Siamo tutti motivati. C’è rabbia nello spogliatoio perché abbiamo perso due punti. Sappiamo che ...

Senegal - Cissè : “Koulibaly via da Napoli? Lo vedo motivato e contento nel Napoli” : A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Aliou Cissè, commissario tecnico del Senegal, per parlare di Koulibaly che è motivato nel Napoli e contento di giocare nella squadra azzurra. “Koulibaly nominato per il Pallone d’oro? E’ fantastico! Sono molto orgoglioso, è una nomination che Koulibaly ha meritato perchè nelle ultime tre stagioni ha fatto davvero bene. Sono orgoglioso di lui e come ...

Napoli - Capello demolisce Koulibaly : “Il peggiore in campo - ecco i suoi errori” : Napoli, Capello demolisce Koulibaly: “Il peggiore in campo, ecco i suoi errori” Nel corso del post partita della sfida tra Salisburgo e Napoli su Sky, Fabio Capello ha criticato la prestazione di Kalidou Koulibaly. “Per me Koulibaly è il peggiore campo, per la mancanza di marcatura sul secondo goal. Un giocatore, che secondo me è il più bravo difensore del mondo, non può commettere quell’errore e farsi sorprendere così“. PER ...

Napoli - Koulibaly ringrazia i compagni : “Senza di voi non mi avrebbero inserito tra i 30 per il Pallone d’Oro” : Napoli, Koulibaly ringrazia i compagni: “Senza di voi non mi avrebbero inserito tra i 30 per il Pallone d’Oro” Il difensore centrale del Napoli Kalidou Koulibaly è tra i 30 candidati al Pallone d’Oro di quest’anno. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato alcune sue parole di ringraziamento, tra l’altro anche per i suoi compagni. “Se mi avessero detto, nell’estate del 2014, che un giorno avrei giocato con ...

Napoli - De Laurentiis allo scoperto : “Insigne è scomodo - su Mertens e Koulibaly…” : Aurelio De Laurentiis tuona a muso duro e non le manda a dire. Il presidente del Napoli ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sulle situazione di Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz. Il primo tifoso partenopeo ha così affermato: “Insigne? Deve capire da grande cosa vuole fare, perché lui ha sempre […] L'articolo Napoli, De Laurentiis allo scoperto: “Insigne è scomodo, su Mertens e ...

Diretta/ Napoli Verona - risultato 0-0 - video streaming tv : già ammonito Koulibaly : Diretta Napoli Verona info streaming video e tv, testa a testa, quote e risultato live del match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A.

Napoli - De Laurentiis annuncia la cessione di Koulibaly : “andrà via” : “Io sono affezionato a Koulibaly e non l’ho venduto neanche per 150 milioni, poi arrivera’ un momento in cui Koulibaly bisognera’ venderlo per forza”. Sono le dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laureentiis, a margine della firma della convenzione con il Comune per lo stadio San Paolo, il numero uno del club azzurro ha annunciato la cessione di Koulibaly. De Laurentiis ha commentato anche la ...

CorSport : Napoli-Verona - Koulibaly si allena in gruppo - vuole tornare in campo : Kalidou Koulibaly è già tornato dagli impegni con la Nazionale e si è allenato in gruppo. L’ultima volta che è stato presente in campionato è stata contro il Cagliari, poi l’espulsione e i due turni di stop. Ora è pronto per il Verona, scrive il Corriere dello Sport. Si è preparato con la squadra. “Riscaldamento con ostacoli bassi, il classico torello, il posizionamento tattico e lo sviluppo delle azioni a tutto campo”. In stagione il senegalese ...

Napoli - Koulibaly : “Lasciare la Serie A per il razzismo? Sono ‘loro’ che se ne devono andare” : “Lasciare il calcio italiano per non subire il razzismo, come ha ipotizzato il senegalese del Basaksehir, Demba Ba? Significherebbe dare ragione ai razzisti. Sono loro che se ne devono andare. Noi dobbiamo restare, dimostrare che siamo sempre presenti”. Sono le parole del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly a ‘L’Equipe’. “Non ho mai ancora visto dei tifosi esclusi dagli stadi, delle multe davvero ...

Koulibaly : “Napoli città dell’amore - la sua bellezza non si può spiegare in un’ora! Razzisti? Solo idioti - non hanno il coraggio di fare ‘buu’ davanti a me.Quando offendono questa città e Insigne mi fa male…” : L’intervista di Koulibaly a L’Equipe Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha rilasicato un’intervista ai microfoni di L’Equipe, parlando di vari argomenti come il razzismo, Napoli e tanto altro. Ecco le sue dichiarazioni: Prima di arrivare a Napoli avevo sentito molti luoghi comuni sull’Italia, ad alcuni non piace la Serie A per la xenofobia, i neri… E in questo senso Napoli è proprio il contrario ...

Koulibaly : «A Napoli tutti i venditori ambulanti senegalesi si chiamano Koulibaly» : Koulibaly difende Napoli nella sua intervista all’Equipe «Napoli è l’opposto di quello che raccontano» Esordisce il difensore senegalese, parlando del suo arrivo nel 2014. Nonostante abbia subito diversi episodi di razzismo in giro per l’Italia Kalidou afferma che Napoli è diversa «Sono stato molto ben accolto, la mia famiglia si sente bene, come i miei amici quando vengono a trovarmi» Ma non solo per lui, non solo perché lui è un ...

Koulibaly : “A Napoli non avrebbero mai scritto una lettera come quella degli interisti a Lukaku” : Koulibaly nella lunga intervista rilasciata in Francia all’Equipe ha parlato del razzismo, dei brutti episodi di cui è stato vittima, ma soprattutto dell’amore che ha trovato a Napoli, nei napoletani. A suo dire Napoli è diversa dal resto dell’Italia «A Napoli sarebbe stato impossibile leggere una lettera come quella degli ultras dell’Inter, c’è così tanto amore. come possono considerare i buu un tentativo di ...

Koulibaly a L’Equipe : «In Italia nessuna punizione vera per il razzismo - ma non mi arrendo. Napoli è diversa» : Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato in una lunga intervista al magazine dell’Equipe in cui ha raccontato di sé, della sua famiglia e della sua infanzia, per arrivare poi a toccare i temi del razzismo con toni forti, denunciando “Questi idioti non urlerebbero mai queste cose di fronte a me” Prima di arrivare al Napoli nel 2014, era stato avvisato di queste cattive abitudini delle curve? «Avevo sentito molti ...