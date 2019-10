LIVE Sci alpino | Gigante Soelden 2019 in DIRETTA | inizia l’era di Pinturault e

Risultati Serie A - Classifica/ Diretta gol : Brescia avanti al Ferraris! LIVEscore : Risultati Serie A, Classifica: la Diretta gol live score delle partite di oggi, 26 ottobre 2019, valide come anticipi della nona giornata.

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 62-59 - Serie A in DIRETTA : la Leonessa prova a scappare - ma Markovic tiene a galla gli ospiti : 70-68 Cain riporta Brescia avanti. 68-68 Gamble riporta la partità in parità. Sfuriata incredibile della Virtus. 68-66 Markovic! Altra bomba del serbo. 68-63 Teodosic segna altri due liberi, la Virtus prova a ridestarsi. 68-61 Lansdowne su assist di Vitali. Brescia prova a scappare. 66-61 Due punti per Cain. 64-61 2/2 dalla lunetta per Teodosic. 64-59 Abass apre le marcature nell'ultimo ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 41-40 - Serie A in DIRETTA : grande equilibrio tra le due squadre - nessuno riesce a fare la differenza : 49-45 A segno Lansdowne con un libero. 48-45 Altri due punti per Horton. 46-45 Brescia di nuovo avanti con un libero di Horton. 45-45 Nuova parità con un canestro da due di Lansdowne. 43-45 Hunter con la schiacciata su assist di Teodosic e la Virtus torna avanti. 43-43 Markovic arma Teodosic che mette la bomba della parità. 43-40 Apre il terzo quarto un canestro di Horton su assist di ...

Risultati Serie A LIVE - 9^ giornata : si gioca Genoa-Brescia : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per la nona giornata. Il turno si apre con la vittoria del Sassuolo nell’anticipo del venerdì: sbancato il campo del Verona con un gol di Djuricic. La prima gara del sabato finisce 1-1: il Lecce blocca la Juve, non riesce ad approfittarne l’Inter, contro il Parma finisce 2-2, partita che ha regalato gol e spettacolo. Partita casalinga anche per l’Atalanta contro ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket 19-20 - Serie A in DIRETTA : Abass è scatenato - ma a fine primo quarto la capolista è avanti di un punto : 28-23 Canestro da sotto di Cain su assist di Vitali. Time out Virtus. 26-23 La Virtus ritrova la via del canestro con una tripla di Ricci. 26-20 Zerini realizza da dentro l'area, grande inizio di secondo quarto per la Leonessa. 24-20 Laquintana da tre! +4 per i padroni di casa. 21-20 Sacchetti apre le marcature nel secondo quarto. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti di ...

Barbara D'Urso lascia la domenica sera di Canale 5 : il suo 'LIVE' posticipato al lunedì : Cambia il palinsesto di Canale 5 e a partire da questa settimana Barbara D'Urso lascia la domenica sera della rete ammiraglia. In queste settimane, infatti, abbiamo visto che la conduttrice partenopea era tornata al timone del suo Live - Non è la D'Urso, il talk show che ha debuttato nella passata stagione televisiva, registrando una buona media di spettatori in prime time. Quest'anno, però, la scalata è stata decisamente più difficile per la ...

LIVE Piacenza-Modena 0-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Zaytsev e Anderson trascinano la squadra di Giani alla vittoria : 19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell'anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall'altra parte Anderson e Zaytsev ...

LIVE Brescia-Virtus Bologna basket - Serie A in DIRETTA : ostacolo lombardo per la capolista : Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, orario e dove vedere in tv l'incontro La capolista Virtus Bologna, dopo la prima sconfitta stagionale patita in Eurocup per mano del Promitheas, fa visita alla Leonessa Brescia, a sua volta battuta, in settimana, nella seconda competizione europea dal Darussafaka. I lombardi, contro i turchi, hanno sfornato ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Robinson manda in estasi la Nuova Zelanda - beffata Shiffrin! Brignone fuori dal podio : LA CRONACA DELLA GARA Chiudiamo qui il nostro LIVE. Grazie per averci seguito. 14.17: Questa la classifica finale: Robinson, Shiffrin, Worley, Holtmann, Brignone, Tviberg, Gritsh, Gut-Behrami, Gisin, Siebenhofer. 14.13: Federica Brignone è quinta a 87 centesimi. La valdostana è la migliore delle azzurre ed è anche l'unica nella Top-10. Dodicesima Marta Bassino, più indietro le altre ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : Tviberg sogna un'incredibile rimonta. Attesa per Brignone e Shiffrin : 13.57: La neve ormai ha smollato. Vlhova è nona a 75 centesimi. Adesso è veramente impossibile fare il tempo. Tviberg continua a sognare. 13.56: Lontanissima anche la norvegese Stjernesund. Quattordicesima a 1.39 da Tviberg. Ora la pista sembra davvero molto rovinata. 13.52: Solamente diciannovesima Francesca Marsaglia, che ha commesso tantissimi errori, chiudendo a 1.76. 13.50: Addirittura ...

LIVE Sci alpino - Seconda manche gigante femminile Soelden 2019 in DIRETTA : In testa la norvegese Tviberg. Attesa per Brignone e Shiffrin. : 13.18: Quarto posto per la slovena Robnik. Sono scese le prime dieci ed in testa c'è sempre la norvegese Tviberg. Ottava posizione per Roberta Melesi. 13.14: Anche l'americana O'Brien finisce lontana dalla testa della classifica (+1.45). Roberta Melesi è al momento sesta. 13.12 Subito un brutto errore per l'austriaca Haaser, che paga sei secondi dalla vetta. 13.11: ...