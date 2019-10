LIVE Cantù-Dinamo Sassari | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Buonasera e benvenuti allatestuale di, match valido per la sesta giornata diA 2019-2020. L’appuntamento è alle ore 20.45 quando inizieranno le ostilità tra queste due formazioni. Dopo il turno di pausa tornerà in campo il Banco di Sardegna. La squadra di coach Gianmarco Pozzecco non sta affrontando il momento più positivo della sua stagione iniziata in modo indimenticabile. Dopo due sconfitte nelle ultime tre partite oggi c’è la chiara volontà di riprendere la retta via per continuare ad emozionare, da sempre marchio di fabbrica degli isolani. I padroni di casa, però, hanno vogliono lanciarsi per un campionato nelle zone più tranquille della classifica ed oggi hanno una grande occasione per ...

