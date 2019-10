Perché spostiamo l’orologio indietro di un’ora?

Fonte : internazionale

(Di sabato 26 ottobre 2019) Il 27 ottobre dovremo spostare le lancette del. Come funziona il sistema orario esuscita tante discussioni. Leggi

Fakevsfake1 : Non spostiamo l’attenzione, perché ci brucia il ?? Eh! ?? Il mio concetto era ben chiaro, il like era riferito ad una… - annalis53104861 : @LaAlexCravero @negritaband Infatti ci spostiamo sempre. Era giusto per capire perché - brian_david : Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano È una canzone, sarà perché ti amo Se cade il mondo, allora ci spostiamo Se ca… -