Il dramma dei 39 migranti morti nel tir | “Volevano fuggire | ci sono impronte di mani

Le drammatiche foto dei migranti annegati al largo di Lampedusa : La Guardia costiera diffonde gli scatti sul fondale marino. E intanto il governo sembra aver stabilito una nuova linea: i porti devono restare aperti: a Lampedusa e Taranto sbarcate 350 persone salvate in acque libiche e maltesi

Lucia Annunziata si commuove a Mezz'ora in più per il dramma dei curdi : "Scusate - non ce la faccio" : Qualcosa che semplicemente non si era mai visto: Lucia Annunziata che si commuove in diretta tv. È accaduto durante Mezz'ora in più, il programma che conduce su Rai 3 la domenica pomeriggio. Mai visto, appunto. Sempre seria, dura, quasi inscalfibile. Ma di fronte al dramma dei curdi anche lei si è c

Melissa muore a 16 anni dopo un malore scuola : il dramma sotto gli occhi dei compagni : Tragedia e choc in una scuola di Salerno questa mattina: una ragazza di 16 anni, Melissa La Rocca, studentessa di terza, è morta in classe all’Istituto ‘Genovesi-Da Vinci’. La sedicenne era in classe quando è stata colta da malore: secondo una prima ricostruzione, sarebbe svenuta quando era alla lavagna, e nel cadere avrebbe sbattuto la testa contro la cattedra. Un dramma avvenuto sotto gli occhi scioccati dei compagni di ...

Entra nel recinto dei maiali e viene sbranato : dramma alle porte di Roma : Roma – Tragedia in via Lunano nella zona di Corcolle alle porte di Roma dove un cinquantenne è stato sbranato da un maiale, ieri. L’uomo era Entrato nel recinto dei maiali con un bambino di 2 anni in braccio, la scrofa lo ha aggredito, una volta a terra lo ha morso fino a procurargli la morte. Il bambino, di 2 anni, anch’egli ferito è in codice rosso all’ospedale di Tivoli, soccorso dal 118. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tivoli. ...

Angela Lansbury - il dramma della figlia de “La signora in giallo” (tra droga e omicidi) : ecco Deirdre : Per tutti Angela Lansbury è Jessica Fletcher, l’insegnante statunitense di inglese, divenuta quasi per caso una scrittrice di libri gialli di successo, che, usando il suo acuto spirito d’osservazione e la sua esperienza sull’argomento, spesso si ritrova a risolvere casi di omicidio veri e propri. Jessica Fletcher è anche apparsa in alcuni film per la tv de La signora in giallo, ed è anche la protagonista di svariati veri romanzi che seguono il ...

Pomeriggio 5 - il dramma di Nick Luciani : com'è ridotto e come campa l'ex dei Cugini di Campagna : Ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, l'ex biondo dei Cugini di campagna, Nick Luciani, che ha dovuto affrontare quello che lui stesso ha definito come un "periodo nero". Il 49enne, accolto in studio da un pubblico entusiasta, ha rivelato che per risparmiare si è adattato a sbrigare da sé mo

Reggio Calabria - drammatico incendio nella notte : eroico intervento dei Vigili del Fuoco salva la vita a decine di persone [FOTO] : notte di paura a Reggio Calabria, dove un enorme incendio sta interessando le colline della zona Sud della città, tra Ravagnese e Gallina. L’incendio era divampato all’alba di Mercoledì 25, ma era confinato in zone impervie e isolate. Per tutto il pomeriggio di ieri era intervenuto un elicottero che però non è riuscito a domare le fiamme. La situazione è peggiorata in serata, dopo le 21:30, quando le fiamme hanno iniziato a ...

Carige - Modiano all’assemblea dei soci ricorda : “Svalutare di 200 milioni il portafoglio crediti senza paracadute fu scelta drammatica” : E’ il giorno dell’assemblea straordinaria dei soci di Banca Carige. I soci devono votare l’aumento di capitale da 700 milioni di euro decisivo nell’operazione di salvataggio da 900 milioni complessivi dell’istituto ligure. Ad aprire i lavori, il commissario straordinario di Carige, Raffaele Lener, che assume le funzioni del presidente. Gli azionisti rilevanti a libro soci sono attualmente Malacalza Investimenti, con il 27,555% (Vittorio ...

Al Massimo La Traviata dei giovani - una Violetta “poco” drammatica : E’ ormai usanza comune, nel mondo operistico d’oggi, vedere, ma forse è meglio dire ascoltare, un soprano di Coloratura fare il grande passo e vestire i panni di Traviata, al secolo verdiano Violetta Valery, o meglio ancora Marguerite Gautier o Alphonsine du Plessy, se vogliamo rifarci al romanzo di Alexandre Dumas figlio, e alla sua storia reale con la giovane prostituta morta a 25 anni di tisi. Ruolo che sul palcoscenico operistico un tempo ...

Isola dei Famosi - Raz Degan e la dolorosa verità due anni dopo : "Perché ho dovuto partecipare" - dramma privato : Raz Degan, vincitore della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi, ha lasciato un'intervista al Corriere della Sera, svelando il motivo per il quale ha partecipato al reality. "Per soldi: mia madre era malata", ha quindi confessato alle pagine del quotidiano. L'attore in effetti, dopo la vittoria