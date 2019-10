Ci sono quattro arrestati per il caso del camion in cui sono stati trovati 39 morti in

Tra le 100 giovani università migliori al mondo - quattro sono italiane : (illustrazione: Getty Images) Nature Index ha appena reso pubblica la sua ultima classifica delle 100 giovani università migliori al mondo. A primeggiare sono gli istituti asiatici (cinesi, indiani e sud-coreani), che non solo sono numerosi ma si aggiudicano la testa della classifica per produttività. E l’Italia? C’è, con quattro dei suoi fiori all’occhiello under 50 anni: la Scuola internazionale superiore di studi avanzati ...

Bimba di 4 anni ha un attacco d’asma - arriva all’appuntamento dal medico con quattro minuti di ritardo - il dottore si rifiuta di visitarla - le conseguenze per la piccola sono atroci : Solo per quattro minuti un medico ha deciso di non visitare una bambini di quattro anni in preda a un attacco d’asma. La piccola si chiamava Ellie May Clark e era una Bimba molto vivace che amava divertirsi. Aveva solo un grave problema l’asma che la torturava. Quel giorno ebbe un forte attacco d’asma e i genitori tentarono di portarla subito dal loro pediatria. I genitori e la piccola arrivarono con quattro minuti di ritardo ...

Nella notte tra sabato e domenica quattro persone sono morte in un incidente stradale in provincia di Catania : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incidente stradale in provincia di Catania in cui sono morte quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 5 di mattina un’auto su cui viaggiavano cinque persone di ritorno da una

Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121 - Paternò-Catania : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all’alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su una Seat Leon, guidata da un 40enne rimasto ferito, che, per cause in corso di accertamenti, si è schiantata contro il guard rail della rampa.Sul posto per estrarre i corpi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Quattro uomini sono morti in una sparatoria a Brooklyn - New York : Quattro uomini sono morti e altre cinque persone sono state ferite in una sparatoria avvenuta a Brooklyn, uno dei quartieri di New York. Un portavoce della polizia della città ha spiegato che le forze dell’ordine sono state chiamate sul luogo dell’incidente

sono state arrestate tre persone per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America” di Roma : Tre persone Sono state messe agli arresti domiciliari per l’aggressione di giugno a quattro ragazzi del “Cinema America”, a Roma. Nella notte tra il 15 e il 16 giugno i quattro erano stati aggrediti da un gruppo di circa dieci

Quattro ragazzi sono morti in un incidente stradale nel Cosentino : Quattro giovani di eta' compresa tra 18 e 19 anni sono morti la notte scorsa in provincia di Cosenza, a causa di un incidente stradale a Rende

Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale a Saporito (Cosenza) : Quattro persone sono morte e due sono state gravemente ferite in un incidente stradale in provincia di Cosenza. L’incidente è avvenuto tra due auto sulla strada statale 107 vicino a Saporito, nel comune di Rende, poco dopo la mezzanotte. Repubblica

Quattro senzatetto sono stati uccisi a New York - un quinto è stato ferito : Quattro uomini senza fissa dimora sono stati uccisi a New York, un quinto è stato ferito; lo ha detto la polizia aggiungendo che sono stati probabilmente aggrediti nel sonno. La polizia ha arrestato un uomo di 24 anni, che a

Ci sono state nove assoluzioni e quattro condanne nel processo su Banca Etruria : nove persone sono state assolte e quattro sono state condannate a dieci mesi di carcere nel processo sul fallimento dell’istituto di credito toscano Banca Etruria: gli imputati erano ex dirigenti e funzionari della Banca, accusati di aver truffato i risparmiatori

Quattro mesi in carcere da innocente - l'incubo di Luciano : "sono un uomo distrutto" : Lunedì scorso è tornato in libertà per non aver commesso il fatto Luciano Di Marco, un 36enne torinese, arrestato a giugno...

Crosetti : caso Dalbert - i fischi allo speaker dimostrano che i razzisti non sono solo quattro idioti : Non sono quattro idioti, sono migliaia di razzisti violenti in troppe curve d’Italia. Scrive così Maurizio Crosetti che su Repubblica commenta l’episodio dei fischi ieri a Parma all’indirizzo di Dalbert con conseguente partita sospesa. Episodio che ha provocato l’indignazione del presidente della Uefa Infantino. Racconta Crosetti che Quando lo speaker ha chiesto al pubblico di smetterla, quasi tutto lo stadio ha fischiato. ...

Quattro agenti del carcere di San Gimignano (Siena) sono stati sospesi con l’accusa di torturare i detenuti : Quattro agenti penitenziari del carcere di San Gimignano (Siena) sono stati immediatamente sospesi dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) con l’accusa di aver torturato alcuni detenuti. Repubblica scrive che è la prima volta che il reato di tortura viene contestato a pubblici ufficiali.