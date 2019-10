Bad Things è l’inedito dei Lacuna Coil in esclusiva per Amazon Original | un brano

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 26 ottobre 2019) L'inedito deisi apre con una cantilena inquietante, con la voce di Cristina Scabbia che intona un: "La la la" per poi aprirsi con il beneplacito delle distorsioni. Subito dopo interviene la voce ruvida di Andrea Ferro e siamo nel bel mezzo di un tipicodella formazione gothic metal nostrana famosa in tutto il mondo. Bad, questo il titolo del, non è incluso nel nuovo album Black Anima, uscito l'11 ottobre e anticipato da Save Me, Reckless e Layers Of Time. L'inedito, infatti, è stato pubblicato inper l'iniziativapromossa dal colosso di Jeff Bezos e dunque riservata agli utenti con abbonamentoUnlimited, dal momento che compare solamente sul servizio streaming ufficiale di. I, in questa occasione, detengono il primato della prima band italiana a far parte del progettocon una ...

