15 anni di Grand Theft Auto | San Andreas - speciale

DODI BATTAGLIA/ "I Pooh storia di grande amicizia - l'obiettivo erano i 50 anni" : DODI BATTAGLIA racconta la sua storia e quella dei Pooh ospite presso gli studi di Storie Italiane. Ecco le sue dichiarazioni da Eleonora Daniele

Crollo di Wall Street - 90 anni fa aveva inizio la Grande Depressione. E la colpa è sempre del mercato : Il 24 ottobre 1929 è ricordato come il giovedì nero di Wall Street. In quel giorno l’indice della borsa di New York registra un consistente e inaspettato ribasso. È l’inizio della più grave crisi economica mondiale di tutti i tempi, con effetti in progressione fino al 1933. Gli Stati Uniti arrivano da un decennio di espansione. Appare inconcepibile che un istituto di credito possa fallire polverizzando i depositi dei risparmiatori (un destino ...

Ritrovati 30 sarcofagi egizi - Waziri : 'La più grande scoperta degli ultimi 100 anni' : La notizia del ritrovamento di 30 sarcofagi egizi, etichettata dal segretario generale del Consiglio supremo delle Antichità Mostafa Waziri, come "La più grande scoperta di sarcofagi degli ultimi 100 anni", circola già da qualche giorno, ma con delle imprecisioni. Il Consiglio Supremo delle Antichità, ha ritrovato ai piedi dell'Hatshepsut, un tempio funerario, una chachette (nascondiglio) con trenta sarcofagi antropoidi, perfettamente ...

Meteo - scia di distruzione a Dallas dopo un grande tornado : gravi danni - crolli e migliaia di persone senza elettricità [FOTO e VIDEO] : Un grande tornado ha toccato terra nella parte settentrionale di Dallas, Texas, nel corso della notte, causando numerosi blackout e gravi danni a case, auto e aziende. Intorno alle 22:30 (ora locale), il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) a Fort Worth ha confermato, attraverso prove visive, che un tornado era a terra. L’NWS condurrà delle analisi per determinare l’intensità del tornado sulla scala Enhanced Fujita. Un vigoroso sistema di ...

Il grande cuore di Napoli per Ginevra - 7 anni e un tumore al cervello : «Deve essere operata in Germania» : «Ginevra ha solo 7 anni e da quattro anni e mezzo sta combattendo contro un tumore al cervello». Si apre così il post di Fabio e Stefania, i due genitori di Melito (Napoli) che...

“Sono fuggito dall’Italia”. Sergio Volpini 19 anni dopo il Grande Fratello : che fine ha fatto l’Ottusangolo : Il 14 settembre del 2000, in Italia, cinque milioni di persone sono davanti alla tv per una vera novità nel panorama televisivo italiano: il Grande Fratello. Dieci sconosciuti varcano la soglia di una Grande e lussuosa casa (messa su in quattro e quattr’otto a Cinecittà), e per 99 giorni saranno sotto l’occhio delle telecamere 24 ore su 24.Gli italiani, dall’altra parte dello schermo, possono spiarli da dietro il buco della serratura senza ...

Scoperte 20 tombe egizie nell'antica Tebe : Il più grande ritrovamento degli ultimi anni : Un gruppo enorme di sarcofagi vecchi oltre tremila anni che emergono intonsi dalla sabbia. Questo gli archeologi hanno scoperto, con stupore, vicino all'antica città di Tebe che fu capitale dell'Antico Egitto (oggi si trova nei pressi di Luxor). Almeno venti nebankh in legno che, grazie al clima molto secco e stabile, hanno conservato quasi perfettamente i vividi colori con cui erano stati dipinti. Pare, a detta degli scopritori, che si tratti ...

ANGELA LANSBURY - LA SIGNORA IN GIALLO COMPIE 94 anni/ Una carriera di grandi successi : ANGELA LANSBURY COMPIE 94 ANNI oggi, mercoledì 16 ottobre: il compleanno della SIGNORA in GIALLO celebrato nel mondo e sui social.

Scoperte 20 tombe egizie a Luxor - l'antica Tebe : "Il più grande ritrovamento degli ultimi anni" : Gli archeologi egiziani hanno scoperto un nuovo complesso archeologico con bare di legno dipinte con colori vivaci vicino a Luxor, nel sito dove sorgeva l’antica città di Tebe, a 500 km dal Cairo. Le tombe sono state ritrovate nella necropoli di Asasif, accanto al Tempio del faraone Hatshepsut.Nel sito archeologico sono state ritrovate almeno 20 bare ben conservate, così come le hanno lasciate gli egizi. “Le bare ...

Il Paradiso delle Signore - Alessandro Tersigni a Blogo : "Continuare a vestire i panni di Vittorio Conti è un grande privilegio" (Video) : Alessandro Tersigni vestirà i panni di Vittorio Conti anche nella seconda stagione del daily de Il Paradiso delle Signore (la quarta stagione in totale) che andrà in onda su Rai 1, a partire da lunedì 14 ottobre 2019, dalle ore 15:40.Noi di TvBlog abbiamo incontrato e intervistato l'attore romano durante una visita sul set de Il Paradiso delle Signore (gli studi Videa a Roma).prosegui la letturaIl Paradiso delle Signore, Alessandro Tersigni a ...

La storia di Pietro - 7 anni - campione di kart. Da grande vuole diventare come Vettel : Sul Corriere della Sera la storia del piccolo Pietro Bagutti, pilota di kart. Un piccolo campione, che sogna di diventare come Vettel, perché fa il tifo per lui da sempre. Pietro ha sette anni, è di Piacenza, e Vettel lo ha incontrato già il 30 settembre, al kartodromo di Lonato del Garda. Erano lì entrambi per rilassarsi un po’. Entrambi reduci da una gara stressante disputata il giorno prima. Pietro aveva corso proprio qui, al ...

Vajont : oggi l'anniversarsio di uno dei piu' grandi disastri italiani : Il 9 Ottobre del 1963 un'enorme frana proveniente dal monte Toc precipitò violentemente nel bacinodi raccolta della diga del Vajont generando un altrettanto enorme onda che scavalcò facilmente la...

Judo - Grand Slam Brasilia 2019 : Christian Parlati e Giovanni Esposito quinti - eliminati prima dei quarti gli altri italiani : Il Grand Slam di Brasilia 2019 prosegue con una seconda giornata di gare agrodolce per i colori azzurri, in cui sono andate in scena le categorie 73, 81 kg maschili e 63, 70 kg femminili con ben 6 atleti italiani impegnati. Dopo un day-1 trionfale caratterizzato dal primo posto di Odette Giuffrida e dal secondo di Manuel Lombardo, la selezione tricolore è rimasta fuori dal podio quest’oggi nonostante le buonissime prestazioni messe in ...

Clima - il grande freddo sulle Alpi è sempre più raro : giornate con minime sottozero calate del 10% rispetto agli anni Settanta : Le temperature sottozero in alta quota diventano più rare. Lo dicono i nuovi dati dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del Clima del Cnr – Centro nazionale delle ricerche elaborati per il Il Sole 24 Ore e svolti monitorando il Clima delle aree Alpine. Emerge un quadro in linea con l’emergenza Climatica globale: l’estate del 2019 è la terza più calda dal 1800 (dopo 2003 e 2012) e le giornate con temperature ...