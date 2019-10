Un anno dalla tempesta Vaia | PEFC | “Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina acquistino il

Permessi a mafiosi - Rita Dalla Chiesa : Avranno brindato come quando hanno ucciso mio padre : La nota conduttrice tv, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha criticato la sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi anche per i mafiosi condannanti all’ergastolo... La sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi premio anche per i mafiosi condannati all'ergastolo ha sollevato un vespaio di polemiche. Fortemente critica per il verdetto è Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv, ...

Redmi 8 e 8A hanno una feature incredibile per liberare gli speaker dalla polvere : I nuovi Redmi 8 e Redmi 8A integrano una interessante funzione di rimozione della polvere tramite un'onda acustica L'articolo Redmi 8 e 8A hanno una feature incredibile per liberare gli speaker dalla polvere proviene da TuttoAndroid.

L’Fmi promuove Bce e Fed : hanno difeso l’economia dalla guerra dei dazi : Il Fondo monetario taglia le stime sul Pil mondiale: colpa delle tensioni commerciali. E senza le politiche monetarie espansive delle maggiori banche centrali, la crescita sarebbe stata dello 0,5% più bassa

Rita Dalla Chiesa : “Chef Rubio e Saviano fanno parte di un circolo di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso” : Dopo che gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, Chef Rubio ha detto la sua, suscitando una serie di reazioni. Tra queste, anche quella di Rita Dalla Chiesa che durante un’intervista a La Verità ha ribadito il suo pensiero, definendo Chef Rubio e Saviano “le nuove monetine buttate addosso agli agenti nel Sessantotto”. “Come quelle buttate sulla ...

I 176 migranti soccorsi dalla Ocean Viking sbarcheranno al porto di Taranto : "Le autorità italiane hanno assegnato alla Ocean Viking il porto di Taranto, nel sud Italia, come luogo sicuro. Siamo sollevati dal fatto che i 176 sopravvissuti raggiungeranno un luogo sicuro senza inutili ritardi. Ora ci stiamo dirigendo a Nord", ha scritto la Ong su Twitter. I salvataggi erano stati effettuati ieri in due diverse operazioni.Continua a leggere

Terremoto magnitudo 3.1 a L’Aquila : scossa avvertita dalla popolazione ma nessun danno : La scossa è stata registrata a Capitignano, in provincia de L'Aquila e non lontano da Amarice, città distrutta dal Terremoto del 24 agosto del 2016. Il sisma non ha causato danni ma è stato chiaramente avvertito dalla popolazione. Segnalazioni giunte principalmente da L’Aquila, Montereale, Pizzoli, Scoppito.Continua a leggere

Formula 1 - Hamilton preoccupato dalla crescita della Ferrari : “hanno cambiato qualcosa nel motore…” : Il pilota della Mercedes si è soffermato sulla crescita esponenziale della Ferrari, chiedendo al proprio team di fare qualcosa per contrastarli La crescita esponenziale della Ferrari in questa seconda parte di stagione ha spiazzato tutti, Lewis Hamilton compreso, che non si sarebbe mai aspettato un exploit così fragoroso del Cavallino. photo4/Lapresse Le tre vittorie consecutive ottenute da Leclerc e Vettel hanno fatto scattare ...

Conti pubblici : dalla scuola alle pensioni - tutte le misure per la crescita che hanno fatto flop : Il calcolo dell’Osservatorio Cpi della Cattolica di?Milano guidato da Cottarelli mette gli in fila gli interventi sul bilancio pubblico tra il 2013 e il 2018

Reggio Calabria - bambini percossi e insultati dalla maestra : “Stupidi e maiali”. L’insegnante sospesa per un anno : “Eravamo tutti scioccati, c’erano due bambini a terra e la maestra che gli aveva fatto male rispose che non le importava”. E ancora: “Mi ha dato uno schiaffo dove avevo la cicatrice di un’operazione chirurgica“. Sono i racconti riferiti alla psicologa in audizione protetta dai bambini della scuola elementare di Palizzi Marina, in provincia di Reggio Calabria, umiliati, picchiati e maltrattati dalla maestra. I ...

Per Orlando gli ultimatum non vanno lanciati "né dal Papeete né dalla Leopolda" : ""Un ultimatum lanciato dal Papeete non é peggio di uno lanciato dalla Leopolda". Lo afferma Andrea Orlando, vicesegretario del Pd, a Rimini per la Festa nazionale di Dems, in riferimento a Matteo Renzi. "Qui in gioco non c'è solo una esperienza di governo ma la tenuta della democrazia liberale in questo Paese. Noi abbiamo mandato a casa un governo con alcuni esponenti che trescavano con una potenza straniera perché guardavano a ...

Mondiali Atletica 2019 – Tortu non ci sta : “Italia fuori dalla finale 4×100? Gli USA hanno invaso la nostra corsia” : L’azzurro ha incassato i complimenti per il nuovo record italiano, ma ha espresso la propria amarezza per la mancata squalifica degli USA Non basta il record italiano, per la finale mondiale. Il 38.11 ottenuto da Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu, rappresenta il limite nazionale assoluto della specialità (superato il 38.17, ottenuto agli Europei di Barcellona l’1 agosto 2010 da R. Donati, Collio, ...

Robert De Niro denunciato dalla sua ex assistente : “Mi chiamava pu****a - non accetta che uomini e donne vanno trattati allo stesso modo” : La chiamava “puttana”, faceva continue allusioni sessuali, le telefonava mentre stava urinando, la riceveva in pigiama e le chiedeva di grattarli la schiena. Così, esasperata, Graham Chase Robinson ha denunciato al tribunale federale di Manhattan l’attore americano premio Oscar Robert De Niro accusandolo di “discriminazione di genere” e chiedendogli un risarcimento di 12 milioni di dollari. La donna ha lavorato per ...

Le vittime della strage di Las Vegas hanno ottenuto un risarcimento di 735 milioni di dollari dalla catena che possiede il Mandalay Bay Hotel : MGM Resorts International, la catena che possiede il Mandalay Bay Hotel di Las Vegas, l’albergo da cui l’1 ottobre del 2017 un uomo uccise 59 persone e ne ferì più di 800 sparando sulla folla dalla sua camera, risarcirà le vittime

“1994 : L’anno zero” - su Sky il documentario della discesa in campo di Berlusconi : dalla nascita di Forza Italia allo scontro in tv con Occhetto : 26 gennaio 1994: Silvio Berlusconi “scende in campo”. Il tycoon televisivo decide di partecipare alle elezioni politiche che si terranno quelL’anno. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993: L’anno del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) 1994: L’anno zero, venerdì 4 e 11 ottobre alle 23 il terzo e ultimo capitolo, in due parti, della Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli e raccontata attraverso filmati d’epoca e ...