The Outsider | la nuova serie HBO basata sul libro di Stephen King

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Niccolò Sandroni Dal romanzo diarriva unatv targata HBO: "The" avrà come protagonisti Jason Bateman e Ben Mendelsohn, fonte inesauribile di racconti, approdamente nel mondo delletv con "The” per HBO. In attesa dell’uscita al cinema di "Doctor Sleep”, sequel di ”Shining”, e dopo il recente "Nell’erba alta”, un nuovo adattamento tratto dai lavori diè stato presentato. Questa volta tocca a "The” e se ne farà carico HBO, almeno negli Stati Uniti, mentre in Italia, come spesso accade per i prodotti del canale statunitense, forse arriverà su Sky. Si tratta del romanzo pubblicato nel 2018 che racconta del terribile ritrovamento, nel bosco vicino alla cittadina di Flint City, del cadavere di un giovane ragazzo di 11 anni, Frankie Peterson. Il principale sospettato dell’omicidio, incastrato ...

