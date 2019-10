Tangenziale di Napoli | il giallo del viadotto | un anno fa il primo allarme

Il Fatto : anche la Tangenziale di Napoli sprofonda nel metodo Autostrade : Il Fatto Quotidiano sbatte in pagina la Tangenziale di Napoli. Scrive che anche la nostra città “sprofonda nel gorgo del metodo Autostrade per l’Italia. Quel mix di risparmi e ritardi sui lavori di manutenzione che finisce per mettere a rischio la sicurezza della rete gestita dal colosso dei Benetton”. Il quotidiano si riferisce, naturalmente, al caos provocato dai lavori straordinari alla Tangenziale. Dopo che un sopralluogo, ...