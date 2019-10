Scoperti 5 furbetti del cartellino in Sicilia | scattate le misure cautelari

Fonte : agi

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Timbravano il badge di entrata in ufficio e poi si allontanavano per ore per motivi personali. Lo hanno fatto fino a oggi, quando sonoleper cinque dipendenti del Comune di Partanna. La Compagnia Carabinieri di Castelvetrano (Tp), ha ritenuto responsabili i cinque di aver commesso "reiterate condotte di assenteismo e false attestazioni della presenza in servizio mediante timbratura del badge". Dalle indagini sarebbe emerso che i cinque indagati attestavano la loro presenza in servizio mentre si allontanavano dal posto di lavoro, senza permesso o autorizzazione, per attività personali del tutto estranee a quelle lavorative. Durante l'orario di lavoro, infatti, i dipendenti colpiti dalla misura cautelare sono stati visti dai militari mentre andavano in farmacia, in cartoleria, all'ufficio postale, al mini market a far spesa, per poi ...

