Meret | “Lavoro per diventare come Zoff | e dico grazie alla mia difesa”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “Lavoro per ripercorrere le orme di”. Intanto Alex– intervistato da Sky Sport 24 – fa un passovolta. Uno indietro,grande vittoria di Salisburgo e uno in avanti,sfida contro la Spal di domenica. “Quella a Salisburgo è stata vittoria importante, di carattere, di sacrificio, di gruppo. Una grande risposta del gruppo. Speriamo di continuare con questa voglia di lottare per le prossime partite. L’abbraccio di Insigne ad Ancelotti è una di quelle cose che fanno bene al gruppo e fanno a bene a tutti. Bel gesto di Lorenzo. C’è stato qualche atteggiamento sbagliato, in passato, ma è tutto alle spalle. Siamo un bel gruppo. Dobbiamo fare la differenza anche nelle piccole cose”. Campionato o Champions? “Andiamo sempre in campo per vincere. Inconsciamente può succedere che in Champions scendi in campo con qualcosa in ...

